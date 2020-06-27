https://ria.ru/20200627/1573549710.html
Мишустин утвердил продление срока президентских выплат медработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам, сообщает пресс-служба кабмина в субботу. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:23
2020-06-27T10:23
коронавирус в россии
михаил мишустин
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573113013_0:0:3172:1785_1400x0_80_0_0_ef76d96dc6c8a475349e2b870f7bfd9c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573113013_0:0:3172:1785_1400x0_80_0_0_ef76d96dc6c8a475349e2b870f7bfd9c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573113013_229:0:2960:2048_1400x0_80_0_0_7355c31a43b12a440c0c48dab4617926.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573113013_570:0:2618:2048_1400x0_80_0_0_6bc5b5e5f49c5dd41fb9f60d46a91976.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, михаил мишустин, владимир путин, экономика
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей "скорых", которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин
. Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев, начиная с апреля. Теперь срок продлён до конца лета.
"Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда ещё в течение двух месяцев – в июле и августе. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что врачи в рамках поручения главы государства получают по 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тысяч, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тысяч рублей. Выплаты рассчитываются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.
"Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.