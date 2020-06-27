Мишустин утвердил продление срока президентских выплат медработникам

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей "скорых", которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин . Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев, начиная с апреля. Теперь срок продлён до конца лета.

"Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда ещё в течение двух месяцев – в июле и августе. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что врачи в рамках поручения главы государства получают по 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тысяч, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тысяч рублей. Выплаты рассчитываются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

"Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников", - говорится в сообщении.