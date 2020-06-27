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МИД назвал статью NYT о действиях России в Афганистане вбросом
МИД назвал фейком сообщения о том, что российская военная разведка причастна к заказным убийствам американских военных в Афганистане. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:32
россия
афганистан
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573339288.html
https://ria.ru/20200616/1572948185.html
" в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику..." Ну, может и не секрет это в Афгане, но вы же всему миру об этом не заявляете. А вот амеры заявляют, "вбрасывают". А у вас, блин, всё ещё эта лавровская политика (как он любит говорить" - "А мы не такие бяки. Это не наш метод". Вот и огребайте, раз лишний раз боитесь обидеть "коллег, партнёров и заокеанских друзей".
173
Разве не американцы талибов обучали воевать в Пакистанских лагерях, вооружали и перебрасывали против войск СССР в Афгане? Кто кого дурачит не пойму! Или у них хронический склероз?
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россия
афганистан
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
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РИА Новости
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60
россия, афганистан, в мире

МИД назвал статью NYT о действиях России в Афганистане вбросом

10:22 27.06.2020 (обновлено: 12:32 27.06.2020)
23627
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. МИД назвал фейком сообщения о том, что российская военная разведка причастна к заказным убийствам американских военных в Афганистане.
Так в дипломатическом ведомстве прокомментировали статью The New York Times, в которой выдвигались данные обвинения.
"Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. <…> Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила двадцатилетнюю войну в Афганистане", — заявили журналистам в МИД.
Дипломаты напомнили о других, причем общеизвестных фактах: причастности американской разведки к наркотрафику, выплатах боевикам за проход транспортных караванов, откатах с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. "Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется", — добавили они.
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"А может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?! Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники "левых" доходов!" — заключили в МИД.
В начале июня фракция республиканцев в конгрессе опубликовала доклад, в котором Россию обвиняют среди прочего в спонсорстве "Талибана". Из-за этого, считают республиканцы, следует ужесточить санкции против Москвы.
Россия не раз опровергала подобные обвинения. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новую инициативу республиканцев "абсолютным хамством". По ее словам, Россия уже перестала серьезно реагировать на подобные заявления представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную узнаваемость на волне русофобии.
США начали военную операцию против "Талибана" в 2001 году — из-за того, что талибы укрывали боевиков группировки "Аль-Каида"*, совершивших теракты 11 сентября. В результате правительство талибов было свергнуто и к власти в Афганистане пришли лояльные США политики, с которыми "Талибан" вступил в вооруженное противостояние.
В феврале США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет соглашение о мире. Оно, в частности, предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияАфганистанВ мире
Популярные комментарии
" в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику..." Ну, может и не секрет это в Афгане, но вы же всему миру об этом не заявляете. А вот амеры заявляют, "вбрасывают". А у вас, блин, всё ещё эта лавровская политика (как он любит говорить" - "А мы не такие бяки. Это не наш метод". Вот и огребайте, раз лишний раз боитесь обидеть "коллег, партнёров и заокеанских друзей".
27 июня, 10:39
Игорь Громов
115550147
Разве не американцы талибов обучали воевать в Пакистанских лагерях, вооружали и перебрасывали против войск СССР в Афгане? Кто кого дурачит не пойму! Или у них хронический склероз?
27 июня, 12:30
Александр Максименко
10000015
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