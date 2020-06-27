МИД назвал статью NYT о действиях России в Афганистане вбросом

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. МИД назвал фейком сообщения о том, что российская военная разведка причастна к заказным убийствам американских военных в МИД назвал фейком сообщения о том, что российская военная разведка причастна к заказным убийствам американских военных в Афганистане

Так в дипломатическом ведомстве прокомментировали статью The New York Times , в которой выдвигались данные обвинения.

"Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. <…> Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила двадцатилетнюю войну в Афганистане", — заявили журналистам в МИД.

Дипломаты напомнили о других, причем общеизвестных фактах: причастности американской разведки к наркотрафику, выплатах боевикам за проход транспортных караванов, откатах с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. "Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется", — добавили они.

"А может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?! Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники "левых" доходов!" — заключили в МИД.

В начале июня фракция республиканцев в конгрессе опубликовала доклад, в котором Россию обвиняют среди прочего в спонсорстве " Талибана ". Из-за этого, считают республиканцы, следует ужесточить санкции против Москвы.

Россия не раз опровергала подобные обвинения. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала новую инициативу республиканцев "абсолютным хамством". По ее словам, Россия уже перестала серьезно реагировать на подобные заявления представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную узнаваемость на волне русофобии.

США начали военную операцию против "Талибана" в 2001 году — из-за того, что талибы укрывали боевиков группировки " Аль-Каида "*, совершивших теракты 11 сентября. В результате правительство талибов было свергнуто и к власти в Афганистане пришли лояльные США политики, с которыми "Талибан" вступил в вооруженное противостояние.

В феврале США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет соглашение о мире. Оно, в частности, предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.