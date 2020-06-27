В Крыму за сутки выявили двух заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции. Оба случая выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 646 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 478 человек.