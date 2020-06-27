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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573549617.html
В Крыму за сутки выявили двух заразившихся коронавирусом
Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), общество

В Крыму за сутки выявили двух заразившихся коронавирусом

10:17 27.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции. Оба случая выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 646 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 478 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Общество
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