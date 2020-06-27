По словам Зеленского, Украина "вернет себе Крым и людей". Как именно она это сделает, он не уточнил, но добавил, что "верит в это безумно".

"Крымчане, в полной мере испытавшие удушающие "объятия" киевских блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и других, не раз заявляли, что требование вернуть Крым равнозначно объявлению этнической чистки, а по сути — уничтожению основной части населения полуострова. Теперь же, заговорив о возвращении людей, украинский президент, очевидно, предлагает план "нового порабощения", в который, по его словам, он "верит безумно", — сказал Мурадов РИА Новости.

Он отметил, что в то время как мир охватила жажда очищения от мрачных страниц рабства, Зеленский заговорил о том, как вернуть не только историческую землю российского Крыма, но и его людей, сделавших в 2014 году демократический выбор в пользу выхода из состава Украины, "погрузившейся в омут бандеровского национализма", и воссоединения с Россией.

Киевским властям следует помнить, что Россия еще во времена императрицы Екатерины Великой уже положила конец невольничеству и работорговле на землях Северного Причерноморья, подчеркнул постпред.

"Словом, "новый план" Зеленского имеет многовековую давность и хорошо известен не только моим коллегам-историкам, но и всему многонациональному Крыму. Не знает об этом, видимо, только сам автор этого плана", — заключил Мурадов.