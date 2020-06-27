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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "возвращении" полуострова
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что обещания президента Украины... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:50
россия
георгий мурадов
владимир зеленский
республика крым
украина
политика
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Так и нам он не нужен - одни убытки несем из-за него. А кто нас спрашивает?
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Не надо комментировать слова обкуренного актёра разговорного жанра......
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россия
республика крым
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, георгий мурадов, владимир зеленский, республика крым, украина, политика

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "возвращении" полуострова

10:11 27.06.2020 (обновлено: 11:50 27.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкФлаг России в Бахчисарае
Флаг России в Бахчисарае
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Флаг России в Бахчисарае. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского вернуть под контроль Киева Крым выглядят как план нового порабощения.
По словам Зеленского, Украина "вернет себе Крым и людей". Как именно она это сделает, он не уточнил, но добавил, что "верит в это безумно".
"Крымчане, в полной мере испытавшие удушающие "объятия" киевских блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и других, не раз заявляли, что требование вернуть Крым равнозначно объявлению этнической чистки, а по сути — уничтожению основной части населения полуострова. Теперь же, заговорив о возвращении людей, украинский президент, очевидно, предлагает план "нового порабощения", в который, по его словам, он "верит безумно", — сказал Мурадов РИА Новости.
Он отметил, что в то время как мир охватила жажда очищения от мрачных страниц рабства, Зеленский заговорил о том, как вернуть не только историческую землю российского Крыма, но и его людей, сделавших в 2014 году демократический выбор в пользу выхода из состава Украины, "погрузившейся в омут бандеровского национализма", и воссоединения с Россией.
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Киевским властям следует помнить, что Россия еще во времена императрицы Екатерины Великой уже положила конец невольничеству и работорговле на землях Северного Причерноморья, подчеркнул постпред.
"Словом, "новый план" Зеленского имеет многовековую давность и хорошо известен не только моим коллегам-историкам, но и всему многонациональному Крыму. Не знает об этом, видимо, только сам автор этого плана", — заключил Мурадов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Алексей Пушков
00:23
Пушков ответил на слова Зеленского о "возвращении" Крыма
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Обсудить 16
РоссияГеоргий МурадовВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Так и нам он не нужен - одни убытки несем из-за него. А кто нас спрашивает?
27 июня, 10:57
ОЛОлег Ливанов
123200283
Не надо комментировать слова обкуренного актёра разговорного жанра......
27 июня, 10:17
Егор Панкратов
6760102
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