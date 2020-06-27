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На Западе Украины подтоплены почти четыре тысячи домов
Почти 4 тысячи домов подтоплены в 180 населённых пунктах в западных областях Украины их-за наводнения, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы страны по... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:09
ивано-франковская область
украина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ивано-франковская область, украина, в мире

На Западе Украины подтоплены почти четыре тысячи домов

10:09 27.06.2020
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© REUTERS / Ukrainian Interior Ministry Press ServiceНаводнение в Ивано-Франковской области Украины
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
© REUTERS / Ukrainian Interior Ministry Press Service
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Почти 4 тысячи домов подтоплены в 180 населённых пунктах в западных областях Украины их-за наводнения, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник МВД Украины ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения на западе страны.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 27 июня остаются обесточенными восемь населенных пунктов в Ивано-Франковской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго… В 180 населенных пунктах (Ивано-Франковской (132), Черновицкой (28), Львовской (13), Тернопольской областях (7) подтоплен 3871 дом", - говорится в сообщении.
Кроме того, в западных областях остаются затопленными 6,4 тысячи приусадебных участков, разрушено 202,3 километра автодорог, повреждено 620 километров автодорог и 259 мостов.
Спасатели за сутки откачали почти 40 тысяч кубометров воды, доставили для населения 790 килограммов продуктов питания и более 9 тысяч литров питьевой воды.
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