https://ria.ru/20200627/1573549393.html
На Западе Украины подтоплены почти четыре тысячи домов
Почти 4 тысячи домов подтоплены в 180 населённых пунктах в западных областях Украины их-за наводнения, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы страны по... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:09
2020-06-27T10:09
ивано-франковская область
украина
в мире
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ивано-франковская область
украина
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивано-франковская область, украина, в мире
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Почти 4 тысячи домов подтоплены в 180 населённых пунктах в западных областях Украины их-за наводнения, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник МВД Украины
ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины
попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения на западе страны.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 27 июня остаются обесточенными восемь населенных пунктов в Ивано-Франковской области
. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго… В 180 населенных пунктах (Ивано-Франковской (132), Черновицкой (28), Львовской (13), Тернопольской областях (7) подтоплен 3871 дом", - говорится в сообщении.
Кроме того, в западных областях остаются затопленными 6,4 тысячи приусадебных участков, разрушено 202,3 километра автодорог, повреждено 620 километров автодорог и 259 мостов.
Спасатели за сутки откачали почти 40 тысяч кубометров воды, доставили для населения 790 килограммов продуктов питания и более 9 тысяч литров питьевой воды.