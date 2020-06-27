Число умерших пациентов с COVID-19 в Тамбовской области достигло 21

ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Жительница Жительница Тамбовской области , у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, скончалась на третий день после госпитализации, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, следует из сообщения администрации региона.

По данным областных властей, 47-летняя жительница города Рассказово, страдающая гипертонической болезнью, ожирением с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19.

"При поступлении состояние крайне тяжёлое, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на третий день с момента госпитализации", - говорится в сообщении.

Заключение патологоанатомического исследования подтвердило у пациентки двухстороннюю тотальную вирусную пневмонию, ассоциированную с CОVID-19.

"Течение пневмонии осложнилось прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - отмечают областные власти.

Всего в Тамбовской области на данный момент 4592 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них 1621 - без клинических проявлений. Выздоровели 2703 человека, в том числе 1285 выписаны из стационара, 1418 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.