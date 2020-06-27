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Число умерших пациентов с COVID-19 в Тамбовской области достигло 21
Жительница Тамбовской области, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, скончалась на третий день после госпитализации, общее число умерших... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

Число умерших пациентов с COVID-19 в Тамбовской области достигло 21

10:02 27.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Жительница Тамбовской области, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, скончалась на третий день после госпитализации, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, следует из сообщения администрации региона.
По данным областных властей, 47-летняя жительница города Рассказово, страдающая гипертонической болезнью, ожирением с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19.
"При поступлении состояние крайне тяжёлое, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на третий день с момента госпитализации", - говорится в сообщении.
Заключение патологоанатомического исследования подтвердило у пациентки двухстороннюю тотальную вирусную пневмонию, ассоциированную с CОVID-19.
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"Течение пневмонии осложнилось прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - отмечают областные власти.
Всего в Тамбовской области на данный момент 4592 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них 1621 - без клинических проявлений. Выздоровели 2703 человека, в том числе 1285 выписаны из стационара, 1418 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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