В Голливуде хотят снять фильм о первых неделях вспышки COVID-19 в Китае

Создатели фильма надеются начать съемки фильма в Китае в начале 2021 года, однако для этого нужно добиться разрешения властей. "Мы знаем, что эта пандемия - вопрос политизированный, и нам придется с этим справляться", - заявил один из руководителей SK Global Entertainment.