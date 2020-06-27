Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200627/1573549020.html
В Голливуде хотят снять фильм о первых неделях вспышки COVID-19 в Китае
Голливудская компания SK Global Entertainment начала работу над новым фильмом, сюжет которого будет разворачиваться вокруг первых недель распространения... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:58
культура
коронавирус covid-19
воз
голливуд
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_06ad5ecfededcdca1ea5fa1d6c387ed0.jpg
https://ria.ru/20200622/1573272827.html
6
голливуд
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_06ad5ecfededcdca1ea5fa1d6c387ed0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_34:0:2766:2048_1400x0_80_0_0_ec9d3c0a5905a821f66609a533849e89.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_253:0:2301:2048_1400x0_80_0_0_73ea6767b5523803b45f21dd64d3bda3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, голливуд, китай

В Голливуде хотят снять фильм о первых неделях вспышки COVID-19 в Китае

09:58 27.06.2020
412
© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Голливудская компания SK Global Entertainment начала работу над новым фильмом, сюжет которого будет разворачиваться вокруг первых недель распространения коронавируса в Китае и работы врачей, столкнувшихся с неизвестным смертельным вирусом, сообщает издание Wall Street Journal.
"То, как вирус попал из пещеры с летучими мышами в Ухань - вопрос, на который нам еще не скоро станет доступен ответ. Это будет скорее медицинская драма, чем триллер о пандемии", - приводит издание слова будущего сценариста фильма Чарльза Рэндольфа - обладателя премии "Оскар" за сценарий к фильму "Игра на понижение".
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
22 июня, 00:37Распространение нового коронавируса
Пушков назвал новые случаи коронавируса в Китае странными
Создатели фильма надеются начать съемки фильма в Китае в начале 2021 года, однако для этого нужно добиться разрешения властей. "Мы знаем, что эта пандемия - вопрос политизированный, и нам придется с этим справляться", - заявил один из руководителей SK Global Entertainment.
Рэндольф отметил, что хочет сконцентрироваться на том, как китайские врачи и медсестры пытались бороться с загадочной болезнью. "Одно дело бороться с монстром. Совсем другое - бороться с монстром во тьме", - заявил он.
Сколько планируется потратить на съемки фильма, компания не сообщает.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
0700012
Обсудить 6
КультураКоронавирус COVID-19ВОЗГолливудКитай
Рекомендуем
Ученый работает с микроскопом
В Японии разработали метод определения вероятности развития болезней
Графический дизайнер, создатель журнала New York Magazine Милтон Глейзер
В США умер автор логотипа I Love New York
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Медики
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тамбовской области достигло 21
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Певица София Ротару
Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
На Западе Украины подтоплены почти четыре тысячи домов
Генеральный прокурор США Уильям Барр
СМИ: в США будут бороться с "антиправительственными экстремистами"
Флаг России в Бахчисарае
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "возвращении" полуострова
Проект умного города в Рублево-Архангельском от Nikken Sekkei
Эксперт рассказала, что мешает ускоренному созданию умных городов
Марки в три цента, найденные при раскопках самолета, который врезался в гору в 1952 году в штате Аляска
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Статуя Фемиды и юридическая литература
Прокурор оспорил решение суда в Татарстане по делу о насилии над ребенком
Актер Максим Виторган
Максим Виторган — о поездке в Сирию и ужине по цене автомобиля
Президент США Дональд Трамп
Брат Трампа подал новый иск против выхода книги племянницы президента
Разбитое сердце
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают отношения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
16:14Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
Лента новостейМолния