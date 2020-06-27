https://ria.ru/20200627/1573549020.html
В Голливуде хотят снять фильм о первых неделях вспышки COVID-19 в Китае
Голливудская компания SK Global Entertainment начала работу над новым фильмом, сюжет которого будет разворачиваться вокруг первых недель распространения... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:58
2020-06-27T09:58
культура
коронавирус covid-19
воз
голливуд
китай
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https://ria.ru/20200622/1573272827.html
6
голливуд
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, голливуд, китай
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Голливудская компания SK Global Entertainment начала работу над новым фильмом, сюжет которого будет разворачиваться вокруг первых недель распространения коронавируса в Китае
и работы врачей, столкнувшихся с неизвестным смертельным вирусом, сообщает издание Wall Street Journal
.
"То, как вирус попал из пещеры с летучими мышами в Ухань
- вопрос, на который нам еще не скоро станет доступен ответ. Это будет скорее медицинская драма, чем триллер о пандемии", - приводит издание слова будущего сценариста фильма Чарльза Рэндольфа - обладателя премии "Оскар" за сценарий к фильму "Игра на понижение".
Создатели фильма надеются начать съемки фильма в Китае в начале 2021 года, однако для этого нужно добиться разрешения властей. "Мы знаем, что эта пандемия - вопрос политизированный, и нам придется с этим справляться", - заявил один из руководителей SK Global Entertainment.
Рэндольф отметил, что хочет сконцентрироваться на том, как китайские врачи и медсестры пытались бороться с загадочной болезнью. "Одно дело бороться с монстром. Совсем другое - бороться с монстром во тьме", - заявил он.
Сколько планируется потратить на съемки фильма, компания не сообщает.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.