https://ria.ru/20200627/1573548960.html
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:54
2020-06-27T13:14
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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https://ria.ru/20200626/1573533406.html
Чинуши потеряли берега
27 число явка 70%, ню ню....И возрадуется плебс: "Мы победили!" И получит потом по хребту росгвардейской дубинкой за то, что откажется есть блины с лопаты и воспевать духовные скрепы...
195
Гос Деп
Ну всё,остальные не в счёт.Голосование закончено,поправки приняты.Всем спасибо!
181
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, политика