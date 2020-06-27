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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573548960.html
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:14
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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27 число явка 70%, ню ню....И возрадуется плебс: "Мы победили!" И получит потом по хребту росгвардейской дубинкой за то, что откажется есть блины с лопаты и воспевать духовные скрепы...
195
Ну всё,остальные не в счёт.Голосование закончено,поправки приняты.Всем спасибо!
181
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573532676_0:584:2603:2048_1400x0_80_0_0_4b59bf0ca974988d370fc32dd9e03a0e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, конституция рф, политика

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

09:54 27.06.2020 (обновлено: 13:14 27.06.2020)
16489
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
Согласно данным штаба, утром в субботу количество проголосовавших в Москве и Нижегородской области превысило 822 тысячи, количество выданных бюллетеней - 833 тысячи. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.
Продюсер Иосиф Пригожин
Вчера, 18:30Голосование по поправкам в Конституцию
Пригожин рассказал, почему проголосовал за поправки в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.
81215224382
Обсудить 131
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
27 число явка 70%, ню ню....И возрадуется плебс: "Мы победили!" И получит потом по хребту росгвардейской дубинкой за то, что откажется есть блины с лопаты и воспевать духовные скрепы...
27 июня, 10:42
ЧпЧинуши потеряли берега
1344310242
Ну всё,остальные не в счёт.Голосование закончено,поправки приняты.Всем спасибо!
27 июня, 10:33
Гос Деп
10825217326
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