Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.