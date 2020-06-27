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Число зараженных коронавирусом в Воронежской области превысило семь тысяч
Шестой день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет чуть менее 200, общее число заболевших превысило 7 РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область

Число зараженных коронавирусом в Воронежской области превысило семь тысяч

09:53 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач и пациенты в реанимации госпиталя COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Шестой день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет чуть менее 200, общее число заболевших превысило 7 тысяч, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
"В субботу, 27 июня, официально подтверждено заражение 190 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 7036 человек. Выздоровели 4174 пациента. Умерли 40. По количеству заболевших регион занимает третье место в ЦФО.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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