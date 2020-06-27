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Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:55
культура
шоу-бизнес
киев
софия ротару
украина
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Штрейкбрехер и титушка желает зарабатывать в стране-агрессоре. На Майдане сцена свободна, вперёд, концертируй за гривны.
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Ой, бедняжка то какая. Что же теперь кушать то будет. Странно что за ее высказывания ей не закрыли въезд и возможность заработка в России.
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украина
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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шоу-бизнес, киев, софия ротару, украина

Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы

09:51 27.06.2020 (обновлено: 12:55 27.06.2020)
19111
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса.

"Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать", — сказал он изданию "Собеседник".

По словам менеджера, сейчас Ротару находится в Киеве и не может вылететь в другие страны.
Отмечается, что за одно выступление на частных мероприятиях певица получает от ста тысяч евро. В месяц Ротару обычно выступает два-три раза. Таким образом, месяц профессионального простоя стоит артистке 14 миллионов рублей, а за три месяца пандемии она недосчиталась около 42 миллионов.
"Загадывать ничего невозможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности", — добавил Лавров.
Певица София Ротару
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КультураШоу-бизнесКиевСофия РотаруУкраина
Популярные комментарии
Штрейкбрехер и титушка желает зарабатывать в стране-агрессоре. На Майдане сцена свободна, вперёд, концертируй за гривны.
27 июня, 09:59
bbogdanov65.ivanovo
21240002
Ой, бедняжка то какая. Что же теперь кушать то будет. Странно что за ее высказывания ей не закрыли въезд и возможность заработка в России.
27 июня, 10:05
Д Дмитрий Жарков
16401001
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