Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Концертный директор Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса.

"Буквально недавно была возможность полететь на корпоратив в Новосибирск. Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать", — сказал он изданию " Собеседник ".

По словам менеджера, сейчас Ротару находится в Киеве и не может вылететь в другие страны.

Отмечается, что за одно выступление на частных мероприятиях певица получает от ста тысяч евро. В месяц Ротару обычно выступает два-три раза. Таким образом, месяц профессионального простоя стоит артистке 14 миллионов рублей, а за три месяца пандемии она недосчиталась около 42 миллионов.

"Загадывать ничего невозможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности", — добавил Лавров.

На Украине продолжает действовать карантин, введенный из-за вспышки коронавируса в марте. Часть ограничений уже сняли, но границы остаются закрытыми.

По последним данным, всего на Украине выявили более 42 случаев COVID-19, свыше 1,1 тысячи человек умерли, выздоровели почти 19 тысяч.