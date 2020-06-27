СМИ оценили убытки Цукерберга из-за отказа компаний от рекламы в Facebook

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов из-за того, что некоторые компании решили бойкотировать публикацию рекламы в социальных сетях корпорации. Об этом сообщает агентство Блумберг.
Так, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать в Facebook рекламу, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования такого контента. Накануне компания North Face заявила, что отказывается от рекламы в Facebook из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом", к бойкоту также присоединились один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc и компания Unilever.
Агентство отмечает, что после такого шага Unilever акции Facebook упали на 8,3 процента. По данным рейтинга миллиардеров Блумберга, это привело к тому, что состояние Цукерберга сократилось более чем на семь миллиардов долларов — до 82,3 миллиарда. Таким образом, глава Facebook опустился в рейтинге на четвертую позицию: его обогнал глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, который теперь вместе с главой Amazon Джеффом Безосом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом входит в тройку самых богатых людей мира.
Цукерберг заявил, что Facebook внесет изменения в политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе.