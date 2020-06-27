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СМИ оценили убытки Цукерберга из-за отказа компаний от рекламы в Facebook
Глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов из-за того, что некоторые компании решили бойкотировать публикацию рекламы в социальных... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:20
microsoft corporation
unilever
билл гейтс
майкл блумберг
марк цукерберг
в мире
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7
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149600/07/1496000783_0:0:4500:2531_1400x0_80_0_0_8e9ad1948071d5522ec38e4f58610e1e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
microsoft corporation, unilever, билл гейтс, майкл блумберг, марк цукерберг, в мире

СМИ оценили убытки Цукерберга из-за отказа компаний от рекламы в Facebook

09:46 27.06.2020 (обновлено: 15:20 27.06.2020)
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© AP Photo / Steven SenneМарк Цукерберг
Марк Цукерберг
© AP Photo / Steven Senne
Марк Цукерберг. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов из-за того, что некоторые компании решили бойкотировать публикацию рекламы в социальных сетях корпорации. Об этом сообщает агентство Блумберг.
Так, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать в Facebook рекламу, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования такого контента. Накануне компания North Face заявила, что отказывается от рекламы в Facebook из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом", к бойкоту также присоединились один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc и компания Unilever.
Лекция Марка Цукерберга в МГУ
2 июня, 09:39
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Агентство отмечает, что после такого шага Unilever акции Facebook упали на 8,3 процента. По данным рейтинга миллиардеров Блумберга, это привело к тому, что состояние Цукерберга сократилось более чем на семь миллиардов долларов — до 82,3 миллиарда. Таким образом, глава Facebook опустился в рейтинге на четвертую позицию: его обогнал глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, который теперь вместе с главой Amazon Джеффом Безосом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом входит в тройку самых богатых людей мира.
Цукерберг заявил, что Facebook внесет изменения в политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе.
387341312
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Microsoft CorporationUnileverБилл ГейтсМайкл БлумбергМарк ЦукербергВ мире
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