Эксперт рассказала, что мешает ускоренному созданию умных городов

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Самоизоляция из-за пандемии коронавируса подтолкнула россиян к освоению современных технологий, но ряд факторов все еще мешают ускорить создание умных городов в России, сказала РИА Новости директор направления "Городское хозяйство" Самоизоляция из-за пандемии коронавируса подтолкнула россиян к освоению современных технологий, но ряд факторов все еще мешают ускорить создание умных городов в России, сказала РИА Новости директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.

По словам эксперта, ограничения по возможностям посещения мероприятий повысили уровень взаимодействия россиян с технологиями и современными коммуникациями, в том числе онлайн.

"Здесь такая вещь, как опережающее развитие самих цифровых технологий и отставание пользователей, особенно когда речь идет о гражданах обычных, которые хотят воспользоваться какими-то услугами городскими. И возможность поддержать граждан, развивать их навыки для пользования этими системами - это очень важно. Мы в этом смысле существенно отставали, то есть у нас технологии опережали возможности пользователей. Сейчас на самом деле произошел некий рывок - люди меньше боятся, наверное, каких-то современных вещей", - считает Генцлер.

По ее мнению, еще один сдерживающий фактор – это то, что не у всех россиян есть доступ к интернету и современная техника. "Чтобы люди могли пользоваться умными технологиями, зачастую им нужен как минимум доступ к интернету, или хороший компьютер дома, или современный сотовый телефон. Далеко не всегда у нас уровень жизни людей позволяет иметь то самое оборудование, когда они становятся активным участником всех цифровых вещей", - отметила она.

"На самом деле этот экономический уровень, уровень доходов населения - он очень важен. Потому что как бы ты ни учил человека пользоваться чем-то, если у него кнопочный телефон или какой-то старой модели, он с него не сможет войти в интернет, не сможет запросить какую-то услугу онлайн. То есть это сдерживающий фактор существенный, конечно", - добавила эксперт.