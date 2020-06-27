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Эксперт рассказала, что мешает ускоренному созданию умных городов
Самоизоляция из-за пандемии коронавируса подтолкнула россиян к освоению современных технологий, но ряд факторов все еще мешают ускорить создание умных городов в РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:42
россия
фонд "институт экономики города"
технологии
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153116/86/1531168623_76:0:1946:1052_1400x0_80_0_0_12207d79635e1628f918ff4adfa5d183.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, фонд "институт экономики города", технологии

Эксперт рассказала, что мешает ускоренному созданию умных городов

09:42 27.06.2020
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© Nikken SekkeiПроект "умного города" в Рублево-Архангельском от Nikken Sekkei
Проект умного города в Рублево-Архангельском от Nikken Sekkei
© Nikken Sekkei
Проект "умного города" в Рублево-Архангельском от Nikken Sekkei. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Самоизоляция из-за пандемии коронавируса подтолкнула россиян к освоению современных технологий, но ряд факторов все еще мешают ускорить создание умных городов в России, сказала РИА Новости директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.
По словам эксперта, ограничения по возможностям посещения мероприятий повысили уровень взаимодействия россиян с технологиями и современными коммуникациями, в том числе онлайн.
"Здесь такая вещь, как опережающее развитие самих цифровых технологий и отставание пользователей, особенно когда речь идет о гражданах обычных, которые хотят воспользоваться какими-то услугами городскими. И возможность поддержать граждан, развивать их навыки для пользования этими системами - это очень важно. Мы в этом смысле существенно отставали, то есть у нас технологии опережали возможности пользователей. Сейчас на самом деле произошел некий рывок - люди меньше боятся, наверное, каких-то современных вещей", - считает Генцлер.
По ее мнению, еще один сдерживающий фактор – это то, что не у всех россиян есть доступ к интернету и современная техника. "Чтобы люди могли пользоваться умными технологиями, зачастую им нужен как минимум доступ к интернету, или хороший компьютер дома, или современный сотовый телефон. Далеко не всегда у нас уровень жизни людей позволяет иметь то самое оборудование, когда они становятся активным участником всех цифровых вещей", - отметила она.
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"На самом деле этот экономический уровень, уровень доходов населения - он очень важен. Потому что как бы ты ни учил человека пользоваться чем-то, если у него кнопочный телефон или какой-то старой модели, он с него не сможет войти в интернет, не сможет запросить какую-то услугу онлайн. То есть это сдерживающий фактор существенный, конечно", - добавила эксперт.
Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019 года стал обязательным в рамках двух нацпроектов – "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Он нацелен на внедрение в российские города "умных" систем ЖКХ, комфортной и безопасной городской среды, создание инновационной инфраструктуры и цифровизацию.
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РоссияФонд "Институт экономики города"Технологии
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