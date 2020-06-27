В Тамбовской области коронавирус выявили у семерых детей за сутки

Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ

ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Пять мальчиков и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Пять мальчиков и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число больных возросло до 4592, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 44 новых случая COVID-19.

"Из них: 17 мужчин, 20 женщин, 7 детей (девочки 8, 13 лет, мальчики 3, 9, 12, 15, 17 лет). Возраст взрослых от 21 до 67 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Всего в области на данный момент 4592 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них 1621 без клинических проявлений.

Выздоровели в регионе 2703 человека, в том числе 1285 выписаны из стационара, 1418 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

На госпитализации сейчас находятся 510 человек, из них диагноз "пневмония" у 409 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3441 пациент, из них подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 1358.