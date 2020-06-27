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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573548529.html
В Тамбовской области коронавирус выявили у семерых детей за сутки
Пять мальчиков и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных возросло до 4592, сообщила... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область

В Тамбовской области коронавирус выявили у семерых детей за сутки

09:40 27.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Пять мальчиков и две девочки оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных возросло до 4592, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 44 новых случая COVID-19.
"Из них: 17 мужчин, 20 женщин, 7 детей (девочки 8, 13 лет, мальчики 3, 9, 12, 15, 17 лет). Возраст взрослых от 21 до 67 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Всего в области на данный момент 4592 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них 1621 без клинических проявлений.
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Выздоровели в регионе 2703 человека, в том числе 1285 выписаны из стационара, 1418 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
На госпитализации сейчас находятся 510 человек, из них диагноз "пневмония" у 409 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3441 пациент, из них подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 1358.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская область
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