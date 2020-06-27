Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

По его словам, будет дуть ветер западных румбов, 4-9 метров в секунду.

"В столице сегодня +28…+30, в Подмосковье - +26…+31, что на 6-8 градусов выше, чем положено по климатической норме конца июня. Температура воды около +20. Давление будет падать - 746 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.