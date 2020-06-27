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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Температура до +30 градусов и без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:32
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

09:32 27.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Температура до +30 градусов и без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня будет определяться теплым сектором далекого Атлантического циклона, поэтому в самой Москве ожидается переменная облачность без существенных осадков, в Подмосковье местами к вечеру кое-где может брызнуть небольшой дождь - "одни следы", не более того", - рассказал Тишковец.
По его словам, будет дуть ветер западных румбов, 4-9 метров в секунду.
"В столице сегодня +28…+30, в Подмосковье - +26…+31, что на 6-8 градусов выше, чем положено по климатической норме конца июня. Температура воды около +20. Давление будет падать - 746 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
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