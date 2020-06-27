https://ria.ru/20200627/1573548331.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Температура до +30 градусов и без существенных осадков ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:32
2020-06-27T09:32
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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https://ria.ru/20200626/1573513868.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)