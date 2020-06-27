Ликвидаторы аварии в Норильске собрали семь кубов топливно-водяной смеси

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 7 кубометров (всего 32 974 куб. м), в том числе: с акватории рек 7 кубометров (всего 25 556 куб. м); откачка из ЗУМПФов не производилась (всего 7 418 куб. м)", - сказал представитель оперштаба.