https://ria.ru/20200627/1573548223.html
Ликвидаторы аварии в Норильске собрали семь кубов топливно-водяной смеси
Специалисты собрали за сутки 7 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 32 974 тысячи... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:29
2020-06-27T09:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости.
Специалисты собрали за сутки 7 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске
, всего с начала работ собрано 32 974 тысячи кубометров, сообщил журналистам в субботу представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 7 кубометров (всего 32 974 куб. м), в том числе: с акватории рек 7 кубометров (всего 25 556 куб. м); откачка из ЗУМПФов не производилась (всего 7 418 куб. м)", - сказал представитель оперштаба.
По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 741 тонна загрязненного поверхностного грунта (всего 148 570 тонн). Обработано сорбентом 1,6 километра береговой линии, 3 360 "квадратов" загрязненной территории, нейтрализованной водной поверхности сорбентом (всего обработано 104,7 км береговой линии 200 760 кв м загрязненной территории).
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 474 человека и 234 единицы техники. Авиационная группировка составляет четыре воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС
сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.