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В Москве от COVID-19 вылечились 1852 пациента за сутки
Ещё 1852 пациента выздоровели за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве, в общей сложности столичные врачи вылечили от коронавируса РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:27
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

В Москве от COVID-19 вылечились 1852 пациента за сутки

09:27 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ещё 1852 пациента выздоровели за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве, в общей сложности столичные врачи вылечили от коронавируса более 146 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1852 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 146 043" - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМосква
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