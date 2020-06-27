В Москве от COVID-19 вылечились 1852 пациента за сутки

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1852 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 146 043" - сообщила вице-мэр.