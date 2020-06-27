Правительство одобрило выделение денег медикам, борющимся с COVID-19

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение денег на выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
Кабмин обсудил выделение средств Минздраву России на предоставление региональным бюджетам для софинансирования выплат за особо важные работы медикам, участвующим в оказании помощи больным COVID-19.
Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить материальное стимулирование медработников, участвующих в оказании помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, в установленных размерах в соответствии с занимаемой должностью, повышение качества оказания медицинской помощи, снижение рисков распространения коронавируса.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.