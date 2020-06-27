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Правительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет
Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:14
россия
правительство рф
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573391714.html
Надо что бы выступил президент (так как он обычно умеет), и лично объяснил детям, которым уже исполнилось 16 лет, почему он не выделил деньги на них. Дети должны это услышать лично от него, а не от своих родителей, почему Маше которой 15 с половиной выделяют уже второй раз, а Кате которой чуть больше 16-ти, не разу. Хотя они и сидят за одной партой.
43
Одмин, плз замени фотку на главной. "Мама анорексичка объясняет сыну: когда правительство даст 10 тыс., тогда они наконец-то и покушают"
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573548248_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_ce7fa68f727a90f9687d94b80628c4a0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, правительство рф, экономика

Правительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет

09:16 27.06.2020 (обновлено: 12:14 27.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня
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Отдыхающие в парке Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, на эти цели планируется выделить более 270 миллиардов рублей. Накануне глава правительства подписал соответствующее постановление.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
23 июня, 21:03
Стало известно, как будут начислять выплаты на детей до 16 лет
В соответствии с ним по десять тысяч автоматически начислят тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Подавать для этого новое заявление не нужно — деньги выплатят на основании данных, имеющихся у Пенсионного фонда.
Если родители детей до 16 лет еще не оформляли пособие, то они могут подать заявление до 1 октября. Тогда они получат выплаты сразу за два месяца — июнь и июль.
Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии коронавируса распорядился президент Владимир Путин. В июне предусматривалась единовременная выплата в десять тысяч родителям детей в возрасте от трех до 16 лет. На прошлой неделе президент в обращении к россиянам сообщил, что такая же выплата будет и в июле, ее получат все семьи, где есть дети от рождения и до 16 лет. По его словам, таких детей в стране более 27 миллионов.
Кроме того, родители детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь получали пособие в пять тысяч рублей ежемесячно.
Как отметили в Минтруде, эти пособия, как и другие выплаты на детей, введенные из-за пандемии COVID-19, не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.
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Обсудить 14
РоссияПравительство РФЭкономика
Популярные комментарии
Надо что бы выступил президент (так как он обычно умеет), и лично объяснил детям, которым уже исполнилось 16 лет, почему он не выделил деньги на них. Дети должны это услышать лично от него, а не от своих родителей, почему Маше которой 15 с половиной выделяют уже второй раз, а Кате которой чуть больше 16-ти, не разу. Хотя они и сидят за одной партой.
27 июня, 09:53
Игорь Громов
24200116
Одмин, плз замени фотку на главной. "Мама анорексичка объясняет сыну: когда правительство даст 10 тыс., тогда они наконец-то и покушают"
27 июня, 09:40
nnn uuu
141000013
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