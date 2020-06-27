https://ria.ru/20200627/1573547924.html
Правительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет
Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:16
2020-06-27T12:14
россия
правительство рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573548248_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_ce7fa68f727a90f9687d94b80628c4a0.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573391714.html
Игорь Громов
Надо что бы выступил президент (так как он обычно умеет), и лично объяснил детям, которым уже исполнилось 16 лет, почему он не выделил деньги на них. Дети должны это услышать лично от него, а не от своих родителей, почему Маше которой 15 с половиной выделяют уже второй раз, а Кате которой чуть больше 16-ти, не разу. Хотя они и сидят за одной партой.
43
nnn uuu
Одмин, плз замени фотку на главной. "Мама анорексичка объясняет сыну: когда правительство даст 10 тыс., тогда они наконец-то и покушают"
37
14
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573548248_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_ce7fa68f727a90f9687d94b80628c4a0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573548248_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b36d6fd4acf58240da5d0a54c429ec65.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573548248_461:0:2509:2048_1400x0_80_0_0_0968afed8f712ae6e58e0020f303ab8c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, экономика
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Правительство одобрило выделение Минфину
средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщается на сайте
кабмина.
Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин
, на эти цели планируется выделить более 270 миллиардов рублей. Накануне глава правительства подписал соответствующее постановление.
В соответствии с ним по десять тысяч автоматически начислят тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Подавать для этого новое заявление не нужно — деньги выплатят на основании данных, имеющихся у Пенсионного фонда.
Если родители детей до 16 лет еще не оформляли пособие, то они могут подать заявление до 1 октября. Тогда они получат выплаты сразу за два месяца — июнь и июль.
Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии коронавируса распорядился президент Владимир Путин
. В июне предусматривалась единовременная выплата в десять тысяч родителям детей в возрасте от трех до 16 лет. На прошлой неделе президент в обращении к россиянам сообщил, что такая же выплата будет и в июле, ее получат все семьи, где есть дети от рождения и до 16 лет. По его словам, таких детей в стране более 27 миллионов.
Кроме того, родители детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь получали пособие в пять тысяч рублей ежемесячно.
Как отметили в Минтруде, эти пособия, как и другие выплаты на детей, введенные из-за пандемии COVID-19, не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.