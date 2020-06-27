Правительство одобрило проект поправок по предупреждению разлива нефти

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило проект поправок, обеспечивающий системный подход к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти на сухопутной территории страны, сообщается на сайте кабмина в субботу.

Согласно сообщению, проект поправок направлен на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории РФ, аналогичное правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских акваториях.