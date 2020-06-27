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Правительство одобрило проект поправок по предупреждению разлива нефти
Правительство России одобрило проект поправок, обеспечивающий системный подход к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:15
россия
экономика
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60
россия, экономика

Правительство одобрило проект поправок по предупреждению разлива нефти

09:15 27.06.2020
1421
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило проект поправок, обеспечивающий системный подход к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти на сухопутной территории страны, сообщается на сайте кабмина в субботу.
Согласно сообщению, проект поправок направлен на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории РФ, аналогичное правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских акваториях.
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"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №376642-7 "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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