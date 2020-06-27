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Правительство одобрило доклад о программе развития сельского хозяйства
Правительство РФ на заседании одобрило национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2019 году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования РИА Новости, 27.06.2020
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россия, экономика

Правительство одобрило доклад о программе развития сельского хозяйства

09:14 27.06.2020
203
© РИА Новости / Алексей МайшевДом Правительства Российской Федерации в Москве
Дом Правительства Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство РФ на заседании одобрило национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2019 году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщается на сайте кабмина в субботу.
Национальный доклад подготовлен в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства".
"Одобрить национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2019 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", - говорится в сообщении.
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