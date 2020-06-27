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Володин поздравил россиян с Днем молодежи
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём молодежи, пожелав успехов и настойчивости в достижении поставленных целей. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:12
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