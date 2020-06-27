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Володин поздравил россиян с Днем молодежи
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём молодежи, пожелав успехов и настойчивости в достижении поставленных целей. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:12
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Володин поздравил россиян с Днем молодежи

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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём молодежи, пожелав успехов и настойчивости в достижении поставленных целей.
День молодежи России отмечается ежегодно 27 июня.
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
00:49
День молодежи России
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи. Вы – будущее России. Активные и целеустремленные, вы смело принимаете нестандартные решения. Дерзайте, осуществляйте свои мечты и планы. От вас многое зависит – какой будет наша страна. Желаю вам успехов, настойчивости в достижении поставленных целей и всего самого доброго", - цитирует сайт Госдумы слова Володина.
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