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Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 в Крыму, оценил вероятность заразиться коронавирусом во время пляжного отдыха. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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Больной постоялец с балкона верхнего этажа может чихнуть или плюнуть и вы заболеете. Поэтому надо сидеть в номере под кондиционером, плотно закрыв окна и балконную дверь.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте

09:11 27.06.2020 (обновлено: 14:15 27.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Хрустальном пляже в Севастополе в Крыму
Отдыхающие на Хрустальном пляже в Севастополе в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 в Крыму, оценил вероятность заразиться коронавирусом во время пляжного отдыха.
Медик подчеркнул, что получить вирус можно, например, во время купания.

"Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь. Поэтому не надо полоскать горло морской водой, не надо ее глотать, не надо лишний раз нырять", — рассказал Эльстер в интервью "Парламентской газете".

Отдыхающим на пляже врач порекомендовал держаться друг от друга на расстоянии в полтора-два метра. В транспорте, магазинах и других общественных местах следует носить маски.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более девяти с половиной миллионов инфицированных, почти 490 тысяч из них умерли. В России число случаев заражения превысило 627 тысяч, почти девять тысяч человек скончались, 393 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТуризмКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Больной постоялец с балкона верхнего этажа может чихнуть или плюнуть и вы заболеете. Поэтому надо сидеть в номере под кондиционером, плотно закрыв окна и балконную дверь.
27 июня, 11:09
Naum Vygodsky
640001
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