Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 в Крыму, оценил вероятность заразиться коронавирусом во время пляжного отдыха.
Медик подчеркнул, что получить вирус можно, например, во время купания.
"Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь. Поэтому не надо полоскать горло морской водой, не надо ее глотать, не надо лишний раз нырять", — рассказал Эльстер в интервью "Парламентской газете".
Отдыхающим на пляже врач порекомендовал держаться друг от друга на расстоянии в полтора-два метра. В транспорте, магазинах и других общественных местах следует носить маски.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более девяти с половиной миллионов инфицированных, почти 490 тысяч из них умерли. В России число случаев заражения превысило 627 тысяч, почти девять тысяч человек скончались, 393 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.