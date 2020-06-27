Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте

"Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь. Поэтому не надо полоскать горло морской водой, не надо ее глотать, не надо лишний раз нырять", — рассказал Эльстер в интервью " Парламентской газете ".