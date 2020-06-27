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На Украине за сутки выявили 948 заболевших COVID-19
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине выросло за минувшие сутки на 948, до 42 065 человек, сообщает в субботу система... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:55
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине за сутки выявили 948 заболевших COVID-19

09:10 27.06.2020 (обновлено: 09:55 27.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус
Лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лаборатория для тестирования на коронавирус . Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине выросло за минувшие сутки на 948, до 42 065 человек, сообщает в субботу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
По состоянию на 27 июня на Украине выявлено 42 065 случаев инфицирования COVID-19, из них 948 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 110 человек, из них 24 за последние сутки. Всего выздоровели 18 701 человек, из них 402 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки больше всего случаев заражения COVID-19 зарегистрировано во Львовской области – 168, Ровенской – 111, Закарпатской – 93 и в Киеве - 140.
"За минувшие сутки заболели 948 человек, из них 15 детей, а также 95 медработников... За все время пандемии заболели 3086 детей, а также 6515 медработников", - сказал Степанов на брифинге в субботу.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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