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Власти Перу продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Перу продлило чрезвычайное положение в стране до 31 июля и постановило оставить карантин в семи департаментах, а в остальной части страны отменить РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:05
2020-06-27T09:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
перу
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, перу, в мире
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Правительство Перу
продлило чрезвычайное положение в стране до 31 июля и постановило оставить карантин в семи департаментах, а в остальной части страны отменить социальную изоляцию, введенную на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Andina.
Уточняется, что адресный карантин продолжится для лиц моложе 14 лет, старше 65 лет и тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Обязательная социальная изоляция в семи департаментах подразумевает, что можно будет перемещаться только для получения доступа к услугам и товарам первой необходимости и для разрешенной экономической деятельности.
В остальной части страны будут отменены карантин и обязательное социальное ограничение движения по воскресеньям, однако продолжится социальная иммобилизация с 22.00 по 4.00 с понедельника по воскресенье. В указанных семи департаментах она будет действовать с 20.00 по 4.00, а в воскресенье в течение всего дня, говорится в сообщении.
Границы по-прежнему останутся закрытыми. В банках, на рынках, в супермаркетах и центре продажи неприготовленных продуктов питания допускается ограниченное количество людей при соблюдении дезинфекции, использовании маски и социальной дистанции.
Указ начнет действовать с 1 июля.
По последним данным, в стране зарегистрировано 272 364 случая заражения коронавирусом нового типа, 8939 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.