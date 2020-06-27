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Астронавт НАСА рассказал, каким будет выход туристов в открытый космос
Процедура выхода в открытый космос не требует особой подготовки, в отличие от проведения там работ, поэтому туристов просто выпустят наружу и дадут им... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:03
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Астронавт НАСА рассказал, каким будет выход туристов в открытый космос

09:03 27.06.2020
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© Twitter/Luca Parmitano Астронавт во время выхода в открытый космос
 Астронавт во время выхода в открытый космос
© Twitter/Luca Parmitano
Астронавт во время выхода в открытый космос. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Процедура выхода в открытый космос не требует особой подготовки, в отличие от проведения там работ, поэтому туристов просто выпустят наружу и дадут им "поболтаться", заявил РИА Новости астронавт НАСА Джеффри Хоффман.
Ранее на этой неделе РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Сообщалось, что один из туристов может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом. Как заявил президент Space Adventures Эрик Андерсон, несколько туристов изъявили желание совершить выход в открытый космос, но контракт ни с одним из них ещё не подписан.
"Я не представляю, чтобы они собрались одеть туриста в скафандр и поставили перед ним какую-нибудь важную задачу. Они просто выпустят их наружу, дадут им возможность поболтаться там какое-то время, после чего вернут их на станцию", - сказал Хоффман, бывший астронавт, профессор Массачусетского технологического института (MIT).
Он совершил пять космических полетов, проведя в общей сложности в космосе более 1,2 тысячи часов, 25 из них – в открытом космосе. Хоффман за свою карьеру совершил четыре выхода в открытый космос, мечтал и готовился полететь на российскую станцию "Мир", но из-за высокого роста не был допущен к полету на корабле "Союз".
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По словам астронавта, просто выход в открытый космос не требует такого объема подготовки, который необходим астронавтам, готовящимся работать на внешней поверхности станции.
"Большинство времени в подготовке астронавтов требуется для того, чтобы научиться, как выполнять полезную работу. В случае туристов я предполагаю, что они не попросят их выйти наружу и заниматься заменой батарей МКС, поэтому не понадобится столько же времени, как настоящим астронавтам", - считает собеседник агентства.
Он подчеркнул, что объем подготовки зависит от поставленных задач.
"Конечно, вы должны знать, как работает скафандр, что делать, если что-то идет не так с подачей кислорода. Но туристы, в случае если что-то не так со скафандром, смогут вернуться очень быстро", - подчеркнул Хоффман.
Астронавт, последний космический полет которого состоялся в 1996 году, задался вопросом о стоимости выхода в открытый космос для туристов.
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"Интересно узнать, сколько они (компании) берут за это, поскольку скафандр - это очень дорогое оборудование", - сказал Хоффман.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев ранее предположил, что недельный полет в космос может обойтись туристу в 50 миллионов долларов, а выход в открытый космос увеличит стоимость "тура" в четыре раза.
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