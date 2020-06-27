Крымский постпред назвал заявление Киева об угрозе вторжения провокацией

"Складывается впечатление, что они просто умоляют, чтобы это случилось. И даже предлагают повод - дефицит воды в Крыму и возможность разблокировать Северо-Крымский канал, по которому в Крым из России по Днепру поступала пресная вода", - подчеркнул постпред.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.