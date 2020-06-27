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В ЛНР пятые сутки не фиксировали обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики пятые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T08:46
сцкк
луганская народная республика
украина
в мире
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луганская народная республика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сцкк, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР пятые сутки не фиксировали обстрелов со стороны силовиков

08:46 27.06.2020
409
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий
Военнослужащий
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Украинские силовики пятые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 22 июня украинские силовики не нарушали режим тишины.
Украинский военный
25 июня, 15:13
ЛНР обвинила Киев в минировании участка в районе линии соприкосновения
"За 26 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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