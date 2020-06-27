https://ria.ru/20200627/1573546947.html
Астронавт НАСА потерял зеркало во время выхода в открытый космос
Астронавт НАСА Кристофер Кэссиди во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции потерял нарукавное зеркальце, оно слетело со... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T08:40
2020-06-27T08:40
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Астронавт НАСА Кристофер Кэссиди
во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции
потерял нарукавное зеркальце, оно слетело со скафандра и выплыло наружу станции, сообщил американский специализированный сайт spaceflightnow.com
.
В пятницу Кэссиди вместе с астронавтом Робертом Бенкеном совершили выход для замены аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента МКС на новые, привезённые японским грузовым кораблем HTV-9 в мае.
Как отмечает сайт spaceflightnow.com, Кэссиди, выходя из шлюзовой камеры, чтобы начать работу на внешней поверхности станции, доложил, что маленькое зеркало каким-то образом слетело с рукава его скафандра и уплыло в космос со скоростью около километра в час.
При этом на сайте утверждается, что потерявшийся предмет массой около 50 грамм не угрожает безопасному полету МКС и ее экипажу и что у Кэссиди было запасное зеркальце.
Нарукавное зеркальце используется космонавтами и астронавтами для прочтения надписей и осмотра мест, которые не видны при работе из-за ограниченного обзора в скафандре.
Сейчас помимо Кэссиди и Бенкена на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дуглас Херли.