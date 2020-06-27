Астронавт НАСА потерял зеркало во время выхода в открытый космос

В пятницу Кэссиди вместе с астронавтом Робертом Бенкеном совершили выход для замены аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента МКС на новые, привезённые японским грузовым кораблем HTV-9 в мае.

Как отмечает сайт spaceflightnow.com, Кэссиди, выходя из шлюзовой камеры, чтобы начать работу на внешней поверхности станции, доложил, что маленькое зеркало каким-то образом слетело с рукава его скафандра и уплыло в космос со скоростью около километра в час.

При этом на сайте утверждается, что потерявшийся предмет массой около 50 грамм не угрожает безопасному полету МКС и ее экипажу и что у Кэссиди было запасное зеркальце.

Нарукавное зеркальце используется космонавтами и астронавтами для прочтения надписей и осмотра мест, которые не видны при работе из-за ограниченного обзора в скафандре.