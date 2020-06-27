В инфекционной больнице №2 в Москве от COVID-19 лечатся 116 пациентов

"В больнице 502 человека (в том числе 8 в реанимации), из них: 185 человек с подозрением на COVID/116 случаев подтверждено лабораторно, из них: 9/8 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 8/7 человек в хирургическом отделении, 4/4 пациента в реанимации (на ИВЛ - 1)", - сообщила она в Facebook.