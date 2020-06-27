https://ria.ru/20200627/1573546730.html
В инфекционной больнице №2 в Москве от COVID-19 лечатся 116 пациентов
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 502 человека, из них у 116 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T08:26
2020-06-27T08:26
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1400x0_80_0_0_48e4131fb2aa1cb6bdf3dbe71e18005e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва