Около 20% работников социальной защиты в Москве младше 35 лет

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Около 20% работников соцзащиты Около 20% работников соцзащиты Москвы младше 35 лет, а в московском образовании работает более 12 тысяч молодых специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Ежегодно 27 июня в России отмечают День молодежи.

"В системе социальной защиты Москвы работают около 40 тысяч человек. Из них более 6700 сотрудников - молодые люди до 35 лет, это около 19% от общего числа. Больше всего среди молодых сотрудников - педагогических работников, их 21% от общего числа педработников учреждений соцзащиты. В реабилитационных центрах и стационарных учреждениях социальной защиты также работает достаточно много молодых специалистов: среди среднего и младшего медицинского персонала 11,7% и 10,5% молодых людей соответственно. Кроме того, каждый день москвичам помогают около 700 соцработников младше 35 лет. Молодые люди успешно продвигаются по карьерной лестнице: 13,4% руководящих должностей в системе социальной защиты уже заняли молодые сотрудники", - рассказали в пресс-службе.

В комплексе ответили, что много молодежи от 18 до 35 лет трудится в центрах госуслуг "Мои Документы" - 51% от общего числа работников, в столичных ЗАГСах также работает большое число молодежи - более 45% сотрудников моложе 35 лет.

"В столичной системе здравоохранения работают более 184 тысяч человек, из них порядка 123 тысяч – медицинские работники. Врачей – более 48 тысяч, среднего медицинского персонала – почти 70 тысяч. Больше половины медицинских работников - 54% - составляют молодые люди до 45 лет, их в Москве более 67 тысяч. Самому молодому специалисту 18 лет, самому старшему 92 года", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты комплекса отметили, что практически половина - 47% - молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет работают в столичном комитете ветеринарии. Молодые ветеринарные специалисты проводят профилактические мероприятия и оказывают лечебную помощь домашним и сельскохозяйственным животным, используя все достижения современной ветеринарии. Также они обеспечивают безопасность в отношении пищевой продукции для москвичей, проводят ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, рыбы, молока, меда и продукции растениеводства, выявляют фальсификации молока и молочной продукции, меда и продуктов пчеловодства.

"Сегодня в сфере столичного образования работает 12 760 молодых специалистов в возрасте до 30 лет. Среди них 9620 учителей, 3131 воспитатель и 9 директоров. Ежегодно для них проходит городской конкурс молодежных инициатив "Молодые педагоги – московскому образованию". В этом году его участниками стали порядка 300 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования", - уточнили в пресс-службе.