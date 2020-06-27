В Киргизии выявили рекордные 309 случаев COVID-19 за сутки

"На 27 июня 2020 года по республике зарегистрировано 309 новых случаев СOVID-19, 118 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев инфицирования с начала пандемии.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались трое человек - две женщины и один мужчина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 50 пациентов. На стационарном лечении остаются 628 человек, из которых 12 - в реанимации.