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В Киргизии выявили рекордные 309 случаев COVID-19 за сутки
Рекордные 309 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T07:34
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, киргизия

В Киргизии выявили рекордные 309 случаев COVID-19 за сутки

07:34 27.06.2020
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БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Рекордные 309 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 27 июня 2020 года по республике зарегистрировано 309 новых случаев СOVID-19, 118 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев инфицирования с начала пандемии.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались трое человек - две женщины и один мужчина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 50 пациентов. На стационарном лечении остаются 628 человек, из которых 12 - в реанимации.
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Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 43 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 712 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 4513. Умерли 46 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2212 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Киргизия
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