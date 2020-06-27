Некоторые банки разрешат пользоваться просроченными картами после 1 июля

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ЦБ РФ на фоне смягчения коронавирусных ограничений решил не продлевать свою рекомендацию по приему банками карт с истекшим сроком действия: кредитные организации смогут перестать обслуживать их с 1 июля. Тем не менее, как показал опрос РИА Новости, не все банки намерены резко закончить прием просроченного "пластика": они считают, что клиентам нужно предоставить дополнительное время, чтобы обменять устаревшие карты на новые.