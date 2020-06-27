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Некоторые банки разрешат пользоваться просроченными картами после 1 июля
ЦБ РФ на фоне смягчения коронавирусных ограничений решил не продлевать свою рекомендацию по приему банками карт с истекшим сроком действия: кредитные... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T07:31
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РИА Новости
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353
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россия, сбербанк россии, газпромбанк, втб, промсвязьбанк, экономика

Некоторые банки разрешат пользоваться просроченными картами после 1 июля

07:31 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ЦБ РФ на фоне смягчения коронавирусных ограничений решил не продлевать свою рекомендацию по приему банками карт с истекшим сроком действия: кредитные организации смогут перестать обслуживать их с 1 июля. Тем не менее, как показал опрос РИА Новости, не все банки намерены резко закончить прием просроченного "пластика": они считают, что клиентам нужно предоставить дополнительное время, чтобы обменять устаревшие карты на новые.
"В связи с постепенным выходом регионов из самоизоляции не все клиенты банка еще забрали свои карты. Карты с истекшим сроком действия будут действовать до конца июля", - заявили в Сбербанке.
Росбанк планирует продлевать срок действия карт своих клиентов ещё на месяц после окончания основного срока их действия. Промсвязьбанк в течение июля продолжит обслуживать карты, срок действия которых истек в марте, апреле и мае (всего порядка 80 тысяч карт). Операции по таким картам можно совершать до 1 августа.
ВТБ принял решение продлить действие карт с истекшим сроком действия до 31 августа 2020 года. В банке подчеркнули, что даже с учетом смягчения ограничительных мер и стабилизации эпидемиологической обстановки у клиентов должно быть больше времени, чтобы забрать новую карту в офисе. Московский кредитный банк продлевает обслуживание карт до 1 сентября, Райффайзенбанк и банк "Дом.РФ" - до конца сентября.
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Вместе с тем некоторые банки все-таки приняли решение с начала июля прекратить обслуживание старых карт. В Новикомбанке, например, считают, что продолжительное обслуживание карт с истекшим сроком действия несет высокий риск их неправомерного использования в мошеннических целях.
Крупнейший банк Крыма, РНКБ, тоже не будет продлевать сроки действия карт. Прекращение обслуживания карт, продленных ранее, будет проходить постепенно, уточнили в кредитной организации. "Русский Стандарт" продлевал обслуживание карт с истекшим сроком действия до июня, но, как отметили в банке, сейчас актуальность этого сервиса падает на фоне отмены ограничений. Продлевать карты не планируют в Газпромбанке, "Открытии" и "Тинькофф банке". В "Тинькофф" пояснили, что клиентам, у которых заканчивался срок карт, перевыпускали карты и привозили в удобное место и время, в дальнейшем банк будет поступать так же.
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РоссияСбербанк РоссииГазпромбанкВТБПромсвязьбанкЭкономика
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