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https://ria.ru/20200627/1573546317.html
В Японии разработали метод определения вероятности развития болезней
Группа японских ученых разработала метод точного определения вероятности развития около 20 заболеваний, в частности диабета или деменции, в течение последующих... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T07:31
риа наука
аомори (префектура)
киото (город)
япония
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аомори (префектура), киото (город), япония

В Японии разработали метод определения вероятности развития болезней

07:31 27.06.2020
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© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом
© Fotolia / capifrutta
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Группа японских ученых разработала метод точного определения вероятности развития около 20 заболеваний, в частности диабета или деменции, в течение последующих трех лет жизни человека.
По данным агентства Киодо, ученым из университета Хиросаки и университета Киото удалось с помощью искусственного интеллекта создать систему анализа медицинских показателей человека примерно по 20 категориям. Метод также учитывает данные о физическом состоянии человека, его генетической предрасположенности, образе жизни и вредных привычках.
Кроме диабета и деменции система также может предсказать вероятность развития таких заболеваний, как артериосклероз, гипертония, хроническая почечная недостаточность, остеопороз, ожирение, ишемическая болезнь сердца и ряд других.
Лабораторные исследования
22 июня, 12:33РИА Наука
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Разработка метода велась на основе данных примерно 20 тысячи человек. Университет Хиросаки в северной японской префектуре Аомори проводит добровольное медицинское освидетельствование с 2005 года.
"Мы смогли с высокой степенью точности предсказать вероятность развития заболеваний у человека в течение последующих трех лет", - цитирует агентство Киодо слова профессора Ясуси Окуно из университета Киото.
Ученые полагают, что данный метод позволит людям предотвратить ряд заболеваний, заранее предприняв определенные шаги и изменив образ их жизни.
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РИА НаукаАомори (префектура)Киото (город)Япония
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