В Японии разработали метод определения вероятности развития болезней

ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Группа японских ученых разработала метод точного определения вероятности развития около 20 заболеваний, в частности диабета или деменции, в течение последующих трех лет жизни человека.

По данным агентства Киодо , ученым из университета Хиросаки и университета Киото удалось с помощью искусственного интеллекта создать систему анализа медицинских показателей человека примерно по 20 категориям. Метод также учитывает данные о физическом состоянии человека, его генетической предрасположенности, образе жизни и вредных привычках.

Кроме диабета и деменции система также может предсказать вероятность развития таких заболеваний, как артериосклероз, гипертония, хроническая почечная недостаточность, остеопороз, ожирение, ишемическая болезнь сердца и ряд других.

Разработка метода велась на основе данных примерно 20 тысячи человек. Университет Хиросаки в северной японской префектуре Аомори проводит добровольное медицинское освидетельствование с 2005 года.

"Мы смогли с высокой степенью точности предсказать вероятность развития заболеваний у человека в течение последующих трех лет", - цитирует агентство Киодо слова профессора Ясуси Окуно из университета Киото.