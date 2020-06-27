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Распространение нового коронавируса
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Коронавирус за последние сутки выявили еще у 47 жителей Кузбасса
Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 47 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T07:22
распространение нового коронавируса
сергей цивилев
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сергей цивилев, кемеровская область

Коронавирус за последние сутки выявили еще у 47 жителей Кузбасса

07:22 27.06.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово
Кузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Кузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 27 июн - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 47 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у сорока семи пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Сорок пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже шестьсот восемьдесят восемь человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса восемьсот восемьдесят два больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлены 1579 случаев заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 688 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8533 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей ЦивилевКемеровская область
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