https://ria.ru/20200627/1573546255.html
Коронавирус за последние сутки выявили еще у 47 жителей Кузбасса
Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 47 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T07:22
2020-06-27T07:22
распространение нового коронавируса
сергей цивилев
кемеровская область
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кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цивилев, кемеровская область