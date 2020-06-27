Коронавирус за последние сутки выявили еще у 47 жителей Кузбасса

"Еще у сорока семи пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Сорок пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже шестьсот восемьдесят восемь человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса восемьсот восемьдесят два больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлены 1579 случаев заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 688 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8533 человек.