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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573546201.html
В Индии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 18,5 тысячи и составляет 508 953, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T07:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
дели
индия
италия
испания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, воз, дели, индия, италия, испания

В Индии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысяч

07:14 27.06.2020
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© REUTERS / Hemanshi KamaniЖенщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
© REUTERS / Hemanshi Kamani
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 18,5 тысячи и составляет 508 953, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 197 387 человек, выздоровели 295 880 человек (10 244 за сутки), умерли 15 685 (384 за сутки).
В пятницу сообщалось о 490 401 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 17,2 тысячи), днем ранее – 473 105 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 16,9 тысячи).
Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
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Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 152 765 (5 024 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел столичный округ Дели, где выявлены 77 240 заболевших (3 460 за сутки). На третьем месте штат Тамилнад: 74 622 заболевших (3 645‬‬ за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗДелиИндияИталияИспания
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