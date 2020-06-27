В Индии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысяч

Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи. Архивное фото

Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 18,5 тысячи и составляет 508 953, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 197 387 человек, выздоровели 295 880 человек (10 244 за сутки), умерли 15 685 (384 за сутки).

В пятницу сообщалось о 490 401 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 17,2 тысячи), днем ранее – 473 105 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 16,9 тысячи).

Италию и Испанию. Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 152 765 (5 024 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел столичный округ Дели , где выявлены 77 240 заболевших (3 460 за сутки). На третьем месте штат Тамилнад : 74 622 заболевших (3 645‬‬ за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.