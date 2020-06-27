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https://ria.ru/20200627/1573546073.html
Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
Минобороны опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:50
россия
черное море
ввс сша
черноморский флот вмф россии
су-30
сша
безопасность
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https://ria.ru/20200625/1573472238.html
https://ria.ru/20200619/1573169912.html
Сначала историю изучи, троль) Немцы, которые прошли по Москве вернулись через много лет, будучи военнопленными. Это раз. Западная Германия восстанавливалась на деньги, выделенные США, на территорию которых ни одной бомбы не упало, которые у той же Германии отняли золотой запас и, кстати сказать, до сих пор не отдают. Взяли похранить, да, видать, весь потратили) Восточную Германию восстанавливали на деньги СССР. А в СССР была разрушено почти вчистую вся западная часть страны. Одних только деревень более 9200 и из них 60% вместе с жителями. Не говоря уже о городах, предприятиях, дорогах, мостах, и всей инфраструктуры. Советский народ тогда совершил невозможное, что ни тебе, ни таким манкуртам как ты просто не понять.
103
17 июля 1944г. немцы прошли под конвоем по Москве. Потом вернулись домой и построили прекрасную страну. А русские остались со своим конвоем. Разницу уловил ещё в 1968 году, когда меня отправили в Чехословакию "спасать" братский народ. .
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россия
черное море
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры перехвата самолетов-разведчиков ВВС США над Черным морем российскими истребителями
26 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря и осуществлено их сопровождение российским истребителем. На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.
2020-06-27T06:21
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РИА Новости
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россия, черное море, ввс сша, черноморский флот вмф россии, су-30, сша, безопасность

Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем

06:21 27.06.2020 (обновлено: 11:50 27.06.2020)
41950
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Минобороны опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.
На кадрах видны Р-8А "Посейдон" американских ВМС, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.
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В Минобороны ранее сообщили, что дежурные силы ПВО своевременно выявили действия американских военных, их сопроводил Су-30 морской авиации Черноморского флота.
Экипаж российского истребителя приблизился к американским самолетам на безопасное расстояние, идентифицировал их, после чего они изменили направление полета от государственной границы России.
В ведомстве отметили, что полет российского самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Активность американских военных у границ России в последние дни возросла. Так, на прошлой неделе над Балтийским морем заметили бомбардировщики ВВС США. Россия в ответ на это подняла в небо Су-27. Спустя несколько дней американские B-52H пролетели уже над Охотским морем. Их сопроводили российские Су-30, Су-35 и МиГ-31.
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33016672631
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РоссияЧерное мореВВС СШАЧерноморский флот ВМФ РоссииСу-30СШАБезопасность
Популярные комментарии
Сначала историю изучи, троль) Немцы, которые прошли по Москве вернулись через много лет, будучи военнопленными. Это раз. Западная Германия восстанавливалась на деньги, выделенные США, на территорию которых ни одной бомбы не упало, которые у той же Германии отняли золотой запас и, кстати сказать, до сих пор не отдают. Взяли похранить, да, видать, весь потратили) Восточную Германию восстанавливали на деньги СССР. А в СССР была разрушено почти вчистую вся западная часть страны. Одних только деревень более 9200 и из них 60% вместе с жителями. Не говоря уже о городах, предприятиях, дорогах, мостах, и всей инфраструктуры. Советский народ тогда совершил невозможное, что ни тебе, ни таким манкуртам как ты просто не понять.
27 июня, 09:32
Mila Summer Borisova
9801003
17 июля 1944г. немцы прошли под конвоем по Москве. Потом вернулись домой и построили прекрасную страну. А русские остались со своим конвоем. Разницу уловил ещё в 1968 году, когда меня отправили в Чехословакию "спасать" братский народ. .
27 июня, 07:45
Black Korobov
8002084
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