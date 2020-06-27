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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573546001.html
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в ФРГ возросло на 687 за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за минувшие сутки увеличилось на 687, скончались еще 6 человек, сообщает институт... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T06:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
воз
бавария
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, воз, бавария, берлин (город)

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в ФРГ возросло на 687 за сутки

06:09 27.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за минувшие сутки увеличилось на 687, скончались еще 6 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 477 новых случаях заражения и 21 летальном исходе.
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В общей сложности в ФРГ зафиксированы 193 243 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 954 пациента с коронавирусом. Выздоровели около 177 500 человек.
Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 262), Северном Рейне-Вестфалии (42 571) и Баден-Вюртемберге (35 530). В Берлине зарегистрированы 8 145 случаев инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергВОЗБаварияБерлин (город)
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