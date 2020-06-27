На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

Как сообщили в пятницу военные на пресс-конференции на объединенной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, цель состоит в том, чтобы идентифицировать и вернуть родственникам останки всех находившихся на борту C-124. Они стремятся опознать как можно больше жертв авиакатастрофы, пока обломки самолета не попадут в озеро Джордж.