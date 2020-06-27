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На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:45
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На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

06:06 27.06.2020 (обновлено: 13:45 27.06.2020)
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© AP Photo / Mark ThiessenМарки в три цента, найденные при раскопках самолета, который врезался в гору в 1952 году в штате Аляска
Марки в три цента, найденные при раскопках самолета, который врезался в гору в 1952 году в штате Аляска
© AP Photo / Mark Thiessen
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Крупная авиационная катастрофа произошла недалеко от Анкориджа 22 ноября 1952 года. Военный самолет C-124 Globemaster, летевший из штата Вашингтон на Аляску, врезался в гору Гэннетт. В результате погиб 41 пассажир и 11 членов экипажа. На тот момент останки погибших не удалось извлечь, и самолет вместе с телами постепенно сполз к подножию горы, где в конечном счете врос в ледник. О катастрофе не вспоминали, пока военно-учебная миссия не обнаружила на леднике желтый спасательный плот. В 2012 году начались работы по прочесыванию ледника в поисках человеческих останков и обломков.
Полиция штата Аляска
7 февраля, 09:43
На Аляске пять человек погибли при крушении самолета
Среди вещей, найденных в этом месяце на леднике Колони, где продолжаются ежегодные поиски останков людей и обломков разбившегося самолета, были фигурка Будды, летный костюм, несколько трехцентовых почтовых марок, а также измятый график месс в церкви Святого Патрика в Вашингтоне.
Как сообщили в пятницу военные на пресс-конференции на объединенной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, цель состоит в том, чтобы идентифицировать и вернуть родственникам останки всех находившихся на борту C-124. Они стремятся опознать как можно больше жертв авиакатастрофы, пока обломки самолета не попадут в озеро Джордж.
К настоящему моменту были идентифицированы останки всех, кроме девяти находившихся на борту. Глава отдела планирования и обеспечения готовности в управлении похоронных действий Военно-воздушных сил на базе ВВС в Довере Шелби Йоакум не исключила, что на поиски осталось лишь несколько лет.
Карета скорой помощи, США
18 октября 2019, 21:55
На Аляске один человек погиб при аварийной посадке самолета
53925431012
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АляскаВашингтон (штат)Вашингтон (город)В мире
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