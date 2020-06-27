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СМИ: в США будут бороться с "антиправительственными экстремистами"
Генеральный прокурор США Уильям Барр формирует целевую группу для противодействия "антиправительственным экстремистам", сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T06:03
тини кокс
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573082659_0:33:2999:1720_1400x0_80_0_0_0a6cf03127ee5d1e758b215a4bfc9bb4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
тини кокс, дональд трамп, христофор колумб, сша, в мире

СМИ: в США будут бороться с "антиправительственными экстремистами"

06:03 27.06.2020
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© REUTERS / Leah MillisГенеральный прокурор США Уильям Барр
Генеральный прокурор США Уильям Барр
© REUTERS / Leah Millis
Генеральный прокурор США Уильям Барр. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор США Уильям Барр формирует целевую группу для противодействия "антиправительственным экстремистам", сообщает газета Washington Post со ссылкой на служебный документ.
Как отмечает газета, в документе Барр написал, что на фоне мирных протестов антиправительственные экстремисты "участвовали в неоправданных актах насилия, направленных на подрыв общественного порядка".
"Среди прочих противоправных действий эти экстремисты совершали жестокие нападения на офицеров полиции и других правительственных должностных лиц, уничтожали государственную и частную собственность и угрожали ни в чем не повинным людям", - приводит издание цитату из документа, который Барр адресовал подразделениям минюста США и прокурорам.
Согласно документу, рабочую группу возглавят прокуроры США Крейг Карпенито и Эрин Нили Кокс. В группу также войдут представители ФБР и отделений федеральной прокуратуры, пишет издание. Барр указал, что группа будет собирать информацию об "экстремистски настроенных лицах, сетях и движениях" и передавать эти данные местным правоохранительным органам.
Помимо этого группа будет обучать местные власти и предоставлять ресурсы, чтобы помочь им в преследовании антиправительственных экстремистов.
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Тини КоксДональд ТрампХристофор КолумбСШАВ мире
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