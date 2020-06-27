СМИ: в США будут бороться с "антиправительственными экстремистами"

"Среди прочих противоправных действий эти экстремисты совершали жестокие нападения на офицеров полиции и других правительственных должностных лиц, уничтожали государственную и частную собственность и угрожали ни в чем не повинным людям", - приводит издание цитату из документа, который Барр адресовал подразделениям минюста США и прокурорам.