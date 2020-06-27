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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573545858.html
В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавирусной инфекции и 12 бессимптомных носителей, из больниц выписали пять пациентов, следует из сообщения... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T05:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
воз
тайвань
ухань
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хубэй
тайвань
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, хубэй, воз, тайвань, ухань

В Китае за сутки выявили 21 случай COVID-19

05:45 27.06.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие на улице в Пекине
Прохожие на улице в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Прохожие на улице в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 21 новый случай коронавирусной инфекции и 12 бессимптомных носителей, из больниц выписали пять пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 21 нового случая 17 - локальные (все Пекине), четыре - ввозные.
Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 483 случая коронавирусной инфекции, 78 444 человека выздоровели, 405 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 899, выздоровели 1 814 человек.
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
Вчера, 10:42Распространение нового коронавируса
Пекин справляется с новой вспышкой коронавируса
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено пять таких случаев, из карантина выпустили двух человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 106 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1196 случаев заражения (семь человек скончались, 1091 выздоровел), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек (семь скончались, 435 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйВОЗТайваньУхань
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