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Посольство России заявило об угрозах после статьи NYT о талибах
Российское посольство в Вашингтоне назвало фейком статью New York Times о том, что Москва якобы финансирует боевиков в Афганистане, и потребовало от властей США РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:22
россия
афганистан
сша
в мире
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США скатывается к украинско бандитскому государству
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61
россия
афганистан
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_208:0:1868:934_1400x0_80_0_0_89e27bd67eaee4247d900c2200af523f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, афганистан, сша, в мире

Посольство России заявило об угрозах после статьи NYT о талибах

05:30 27.06.2020 (обновлено: 10:22 27.06.2020)
45115
© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне назвало фейком статью New York Times о том, что Москва якобы финансирует боевиков в Афганистане, и потребовало от властей США адекватной реакции на угрозы, которые дипломаты из-за этого получают. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
В статье New York Times со ссылкой на неназванных представителей американских спецслужб утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала связанным с талибами боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело.

"Прекратите создавать фейковые новости, которые провоцируют угрозы жизни", — обратилось посольство к редакции.

Кроме того, дипломаты призвали власти США "принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Речь идет об угрозах, которые сотрудники посольства получили от одного из пользователей Twitter после выхода статьи. Скриншот с угрозами посольство также опубликовало на своей странице.
В начале июня фракция республиканцев в конгрессе опубликовала доклад, в котором, среди прочего, обвинила Россию в спонсорстве "Талибана", и призвала ужесточить санкции против Москвы.
В российском посольстве в Афганистане не раз опровергали сообщения о том, что Россия якобы помогает талибам. По словам дипломатов, это "срежиссированный вброс", призванный дискредитировать конструктивный настрой Москвы в части построения мирного и стабильного Афганистана.
США начали военную военную операцию против "Талибана" в 2001 году. Поводом для нее в Вашингтоне назвали то, что талибы укрывали боевиков группировки "Аль-Каида"*, которые совершили теракты 11 сентября. Правительство талибов было свергнуто, к власти пришли лояльные США политики, с которыми "Талибан" вступил в вооруженное противостояние.
В феврале США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет соглашение о мире. Оно, в частности, предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев (одно из ключевых требований талибов) и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
23 июня, 01:14
Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
53107111127078
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РоссияАфганистанСШАВ мире
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27 июня, 05:35
ИЯИбрагим Яблоков
44020038
США скатывается к украинско бандитскому государству
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Геннадий Solo
360245305
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