Посольство России заявило об угрозах после статьи NYT о талибах

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне назвало фейком статью New York Times о том, что Москва якобы финансирует боевиков в Афганистане, и потребовало от властей США адекватной реакции на угрозы, которые дипломаты из-за этого получают. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Российское посольство в Вашингтоне назвало фейком статью New York Times о том, что Москва якобы финансирует боевиков в Афганистане, и потребовало от властей США адекватной реакции на угрозы, которые дипломаты из-за этого получают. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter

статье New York Times со ссылкой на неназванных представителей американских спецслужб утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала связанным с талибами боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело.

"Прекратите создавать фейковые новости, которые провоцируют угрозы жизни", — обратилось посольство к редакции.

Кроме того, дипломаты призвали власти США "принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Речь идет об угрозах, которые сотрудники посольства получили от одного из пользователей Twitter после выхода статьи. Скриншот с угрозами посольство также опубликовало на своей странице.

Stop producing #fakenews that provoke life threats, @nytimes.



We demand the relevant #US authorities take effective measures to ensure the fulfillment of their international obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. @StateDept @FBI @DHSgov ⬇️ https://t.co/Ows7srg3IH — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 27, 2020

В начале июня фракция республиканцев в конгрессе опубликовала доклад, в котором, среди прочего, обвинила Россию в спонсорстве "Талибана", и призвала ужесточить санкции против Москвы.

В российском посольстве в Афганистане не раз опровергали сообщения о том, что Россия якобы помогает талибам. По словам дипломатов, это "срежиссированный вброс", призванный дискредитировать конструктивный настрой Москвы в части построения мирного и стабильного Афганистана.

США начали военную военную операцию против " Талибана " в 2001 году. Поводом для нее в Вашингтоне назвали то, что талибы укрывали боевиков группировки "Аль-Каида"*, которые совершили теракты 11 сентября. Правительство талибов было свергнуто, к власти пришли лояльные США политики, с которыми "Талибан" вступил в вооруженное противостояние.

В феврале США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет соглашение о мире. Оно, в частности, предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев (одно из ключевых требований талибов) и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.