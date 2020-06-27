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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573545791.html
Reuters: число заражений коронавирусом в США побило суточный рекорд
Число новых случаев заражения коронавирусом в США в пятницу достигло 45 242 и стало новым суточным рекордом, сообщает Reuters со ссылкой на собственные... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T05:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
воз
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200620/1573242248.html
С каким злорадством мы подсчитываем число заражений и смертей от коронавируса в США! Да, они долго делали нам больно, но это разве повод радоваться тому, что сегодня больно им?
26
Вот ведь засада какая, американские власти в растерянности: ни военные угрозы, ни экономический шантаж, ни санкции на коронавирус не действуют.
18
5
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_0:244:2863:1854_1400x0_80_0_0_84d6f061340e2909688b461907ff2b49.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, дональд трамп, воз, сша, в мире

Reuters: число заражений коронавирусом в США побило суточный рекорд

05:25 27.06.2020
6326
© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Bebeto Matthews
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в США в пятницу достигло 45 242 и стало новым суточным рекордом, сообщает Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.
По данным университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты, число умерших пациентов с COVID-19 превысило 125 тысяч. Согласно информации университета, за все время в США зафиксировали 2 467 510 случаев заражения, свыше 663 тысяч человек выздоровели.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом в стране снижается количество летальных исходов.
В марте ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, число случаев заражения в мире превысило 9,4 миллиона, умерли более 484 тысяч человек.
Медицинские работники в Филадельфии
20 июня, 20:04
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79201327617
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампВОЗСШАВ мире
Популярные комментарии
С каким злорадством мы подсчитываем число заражений и смертей от коронавируса в США! Да, они долго делали нам больно, но это разве повод радоваться тому, что сегодня больно им?
27 июня, 06:46
Руслан Тлеуж
9101114
Вот ведь засада какая, американские власти в растерянности: ни военные угрозы, ни экономический шантаж, ни санкции на коронавирус не действуют.
27 июня, 07:54
АНДРЕЙ КОННИН
1250001
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