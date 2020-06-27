https://ria.ru/20200627/1573545791.html
Reuters: число заражений коронавирусом в США побило суточный рекорд
Число новых случаев заражения коронавирусом в США в пятницу достигло 45 242 и стало новым суточным рекордом, сообщает Reuters со ссылкой на собственные... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T05:25
2020-06-27T05:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
воз
сша
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200620/1573242248.html
Руслан Тлеуж
С каким злорадством мы подсчитываем число заражений и смертей от коронавируса в США! Да, они долго делали нам больно, но это разве повод радоваться тому, что сегодня больно им?
26
АНДРЕЙ КОННИН
Вот ведь засада какая, американские власти в растерянности: ни военные угрозы, ни экономический шантаж, ни санкции на коронавирус не действуют.
18
5
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_0:244:2863:1854_1400x0_80_0_0_84d6f061340e2909688b461907ff2b49.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, воз, сша, в мире