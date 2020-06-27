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Медцентр в Пскове возведут военные, строившие железную дорогу в Мурманске
Многофункциональный медицинский центр в Пскове возведут военнослужащие, которые строили железную дорогу в обход обрушившегося моста под Мурманском, сообщило... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T05:04
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владимир путин, брянск, мурманск, псков, мурманская область, общество

Медцентр в Пскове возведут военные, строившие железную дорогу в Мурманске

05:04 27.06.2020
4051
© РИА Новости / Щербаков / Перейти в фотобанкВид на Псковский кремль
Вид на Псковский кремль
© РИА Новости / Щербаков
Перейти в фотобанк
ПСКОВ, 27 июн - РИА Новости. Многофункциональный медицинский центр в Пскове возведут военнослужащие, которые строили железную дорогу в обход обрушившегося моста под Мурманском, сообщило Минобороны РФ.
Ранее в бюллетене военного ведомства сообщалось, что Минобороны России по поручению президента Владимира Путина возведет два медицинских центра на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках.
"Личный состав батальона механизации соединения железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО), совершив марш железнодорожным транспортом протяжённостью около 1500 километров из Мурманской области, где выполнял задачу по восстановлению железнодорожного сообщения в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, прибыл в Псков и приступил к первому этапу подготовки площадки для строительства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
19 июня, 11:47Мурманская область
Губернатор рассказал, когда восстановят ж/д сообщение под Мурманском
Отмечается, что в Великие Луки прибыли военнослужащие и техника железнодорожных войск ЗВО из Брянска, совершив марш на штатной технике свыше 500 километров.
В сообщении говорится, что к работам в Пскове и Великих Луках привлечены около 50 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.
В начале июня обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. Специалисты железнодорожных и инженерных войск ЗВО проложили железную дорогу в обход моста.
2000011
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Владимир ПутинБрянскМурманскПсковМурманская областьОбщество
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