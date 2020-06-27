https://ria.ru/20200627/1573545682.html
СМИ сообщили об интересе Индии к закупке танков "Армата"
Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы "Армата", сообщает телеканал Минобороны "Звезда" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T05:05
2020-06-27T12:30
т-14
армата
т-72 "урал"
индия
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/153285/55/1532855539_0:302:3103:2048_1400x0_80_0_0_0603b9f96b60e8379cc6b40327991ff5.jpg
https://ria.ru/20200625/1573439757.html
Семён Мосин
Зная индусов этот сериал растянется на 10 лет, там будут и песни и пляски и предательство, а в конце выяснится, что денег нет!
45
Сергей Смирнов
Хех американцы когда разжигали конфликт между Индией и Китаем не подумали что выиграет от этого Россия =)
22
27
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153285/55/1532855539_0:302:3103:2048_1400x0_80_0_0_0603b9f96b60e8379cc6b40327991ff5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
т-14, армата, т-72 "урал", индия, в мире