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https://ria.ru/20200627/1573545682.html
СМИ сообщили об интересе Индии к закупке танков "Армата"
Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы "Армата", сообщает телеканал Минобороны "Звезда" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:30
т-14
армата
т-72 "урал"
индия
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573439757.html
Зная индусов этот сериал растянется на 10 лет, там будут и песни и пляски и предательство, а в конце выяснится, что денег нет!
45
Хех американцы когда разжигали конфликт между Индией и Китаем не подумали что выиграет от этого Россия =)
22
27
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/153285/55/1532855539_0:302:3103:2048_1400x0_80_0_0_0603b9f96b60e8379cc6b40327991ff5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
т-14, армата, т-72 "урал", индия, в мире

СМИ сообщили об интересе Индии к закупке танков "Армата"

05:05 27.06.2020 (обновлено: 12:30 27.06.2020)
7516
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы "Армата", сообщает телеканал Минобороны "Звезда" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Как уточнил собеседник телеканала, ведется подготовка к экспорту "Арматы". Решается вопрос, что из оборудования новейшего танка может остаться в экспортной версии, а что — нет, добавил источник.
О том, что Индия может приобрести 1770 перспективных боевых машин (FRCV) для замены устаревающих основных боевых танков Т-72, в октябре 2018 года сообщала индийская газета The Economic Times. Сделка предварительно оценивается в сумму более 4,5 миллиарда долларов.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
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Обсудить 27
Т-14АрматаТ-72 "Урал"ИндияВ мире
Популярные комментарии
Зная индусов этот сериал растянется на 10 лет, там будут и песни и пляски и предательство, а в конце выяснится, что денег нет!
27 июня, 05:40
Семён Мосин
3080007
Хех американцы когда разжигали конфликт между Индией и Китаем не подумали что выиграет от этого Россия =)
27 июня, 05:15
СССергей Смирнов
1531003
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