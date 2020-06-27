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Российские военные привезли продукты в сирийский Кафер-Бисин
Российские военные передали более тонны продуктов, тонну хлеба, а также одежду жителям небольшого поселка Кафер-Бисин недалеко от Алеппо, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T05:02
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россия, война в сирии, сирия

Российские военные привезли продукты в сирийский Кафер-Бисин

05:02 27.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСирийцы во время раздачи российской гуманитарной помощи
Сирийцы во время раздачи российской гуманитарной помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сирийцы во время раздачи российской гуманитарной помощи. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 27 июн - РИА Новости. Российские военные передали более тонны продуктов, тонну хлеба, а также одежду жителям небольшого поселка Кафер-Бисин недалеко от Алеппо, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Максим Солоха.
"В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Мы провели гуманитарную акцию по оказанию помощи в населенном пункте Кафер-Бисин. Мирному населению выданы 250 продовольственных наборов общим весом 1200 килограммов, а также одна тонна хлеба и летние вещи", - сказал Солоха.
Боевиков удалось выгнать из поселка около четырех месяцев назад. До этого они держались здесь почти восемь лет. Как рассказал глава администрации поселка Мухаммед Нур-Хиджази, за это время почти все, кто могли уехать, покинули Кафер-Бисин.
"Конечно, мы стараемся делать, что можем, но наши возможности сильно ограничены. Мы ждем, что многие вернутся, когда мы сделаем свет и воду … Жить с ними (с террористами) и их злостью было просто невозможно, люди очень страдали", - добавил он.
Сейчас в поселке живут чуть более тысячи человек. Причем администрация перед приездом российского гуманитарного конвоя составила списки, чтобы помощь досталась в первую очередь самым нуждающимся. Многие из тех, кто пришли за продовольственными наборами, оделись, как на праздник.
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"От каждого сирийского сердца я выражаю благодарность вам и вашей стране, за те дружественные отношения, которые связывали на протяжении веков наши государства и эту помощь, которую вы оказываете нам в эту трудную минуту", - рассказала жительница поселка Ходана Мустафа.
Как сообщили в ЦПВС, одновременно прошла акция и в другом населенном пункте – Мединет-Рхая в провинции Эль-Хасеке. Всего военные провели более 2,4 тысячи гуманитарных акции и раздали гражданам Сирии более 4 тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Также российские военные медики помогли почти 133 тысячам жителей Сирии.
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