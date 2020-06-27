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Число жертв COVID-19 в США превысило 125 тысяч человек
Число жертв COVID-19 в США превысило 125 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T04:15
2020-06-27T04:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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