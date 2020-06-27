Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573545401.html
В Приморье восстановили поврежденную железнодорожную линию
Железнодорожная ветка в Приморье, где из-за селя с рельсов сошли тепловоз и два вагона, восстановлена, сообщило в субботу правительство региона. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T04:13
ржд
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152543/90/1525439002_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_a9cc2e6428b3e5c9a771b66f420b4351.jpg
https://ria.ru/20200626/1573518553.html
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152543/90/1525439002_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_a9cc2e6428b3e5c9a771b66f420b4351.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152543/90/1525439002_133:0:917:588_1400x0_80_0_0_9a5fefa0450e8bc058979991bc021394.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152543/90/1525439002_231:0:819:588_1400x0_80_0_0_da9b1653c196757d9f7ef63afd9c5399.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ржд, приморский край, происшествия

В Приморье восстановили поврежденную железнодорожную линию

04:13 27.06.2020
481
© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в фотобанк
Железная дорога. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Железнодорожная ветка в Приморье, где из-за селя с рельсов сошли тепловоз и два вагона, восстановлена, сообщило в субботу правительство региона.
В пятницу ДВЖД сообщила, что тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов, пострадавших нет. По данным властей края, причиной схода вагонов стал сель. По данному участку железной дороги доставляют уголь в новый порт в районе Подъяпольского. Состав вез уголь в порт со стороны Смоляниново. Из-за аварии движение поездов по всей ветке было остановлено.
"Пострадавших нет, экология не нарушена, последствия устраняются, железнодорожная ветка восстановлена", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за ливней в крае несколько дорог подтопило, местами проезд ограничен.
По сведениям АО "Примавтодор" на утро субботы, на некоторых участках дорог остаются переливы воды.
Железнодорожный узел во Владивостоке
Вчера, 15:04
Власти назвали причину схода вагонов в Приморье
В ближайшие сутки из-за ливней на реках южной половины края, восточного побережья и центральных районов ожидаются дополнительные подъемы воды на 0,6-1,2 метра, на отдельных участках рек - с выходом воды из берегов и подтоплением близко расположенных территорий.
800001
Обсудить 0
РЖДПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
На берегу Черного моря в Евпатории
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
СМИ: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, и Джеймс Хэтфилд выступают в клубе Webster Hall в Нью-Йорке
Фанаты Metallica выбрали лучшую песню группы
Врачи
В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
16:14Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
16:13В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
16:11В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
Лента новостейМолния