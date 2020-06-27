https://ria.ru/20200627/1573545401.html
В Приморье восстановили поврежденную железнодорожную линию
Железнодорожная ветка в Приморье, где из-за селя с рельсов сошли тепловоз и два вагона, восстановлена, сообщило в субботу правительство региона. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T04:13
2020-06-27T04:13
ржд
приморский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости.
Железнодорожная ветка в Приморье
, где из-за селя с рельсов сошли тепловоз и два вагона, восстановлена, сообщило в субботу правительство региона.
В пятницу ДВЖД сообщила, что тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов, пострадавших нет. По данным властей края, причиной схода вагонов стал сель. По данному участку железной дороги доставляют уголь в новый порт в районе Подъяпольского. Состав вез уголь в порт со стороны Смоляниново. Из-за аварии движение поездов по всей ветке было остановлено.
"Пострадавших нет, экология не нарушена, последствия устраняются, железнодорожная ветка восстановлена", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за ливней в крае несколько дорог подтопило, местами проезд ограничен.
По сведениям АО "Примавтодор" на утро субботы, на некоторых участках дорог остаются переливы воды.
В ближайшие сутки из-за ливней на реках южной половины края, восточного побережья и центральных районов ожидаются дополнительные подъемы воды на 0,6-1,2 метра, на отдельных участках рек - с выходом воды из берегов и подтоплением близко расположенных территорий.