В Приморье восстановили поврежденную железнодорожную линию

В пятницу ДВЖД сообщила, что тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов, пострадавших нет. По данным властей края, причиной схода вагонов стал сель. По данному участку железной дороги доставляют уголь в новый порт в районе Подъяпольского. Состав вез уголь в порт со стороны Смоляниново. Из-за аварии движение поездов по всей ветке было остановлено.