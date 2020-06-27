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Кардиолог рассказал, как перенести жару и защититься от "погодной пилы"
Резкие перемены погоды и жара могут стать причиной плохого самочувствия и усугубить хронические заболевания. Как обезопасить себя, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T04:02
юрий беленков
здоровье - общество
российская академия наук
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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юрий беленков, здоровье - общество, российская академия наук, общество

Кардиолог рассказал, как перенести жару и защититься от "погодной пилы"

04:02 27.06.2020
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Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Резкие перемены погоды и жара могут стать причиной плохого самочувствия и усугубить хронические заболевания. Как обезопасить себя, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского Университета, академик РАН Юрий Беленков.
В России сейчас наблюдается "погодная пила" – то жарко, то холодно, то град или снег, напомнил Юрий Беленков. В интервью радио Sputnik врач-кардиолог объяснил, что резкие перемены влажности, давления, перемены магнитной активности и температуры по-настоящему вредны для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"В такой ситуации нужно, прежде всего, соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам, которые были даны. Если чего-то не хватает, не откладывайте на завтра, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать дозу лекарств", – сказал врач-кардиолог.
Есть так называемые метеозависимые люди, которые плохо переносят погодные перемены. Им поможет целый рад препаратов-адаптогенов.
"Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин – гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены", – рассказал Юрий Беленков.
Врач-кардиолог также дал советы, как легче переносить жару.
"Одежда и обувь не должны быть тесными, должны быть дышащими, голова должна быть покрытой. По всем санитарным нормам разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов. Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального. Кроме того, необходимо потреблять больше воды, можно добавить туда растворимые соли натрия, магния, чтобы восполнить потерю жидкости и микроэлементов и не допустить сгущения крови", – рассказал радио Sputnik Юрий Беленков.
Первые признаки обезвоживания и перегрева – головная боль, головокружение, слабость и потемнение в глазах, напомнил врач-кардиолог.
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Юрий БеленковЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
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