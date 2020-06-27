Кардиолог рассказал, как перенести жару и защититься от "погодной пилы"

В России сейчас наблюдается "погодная пила" – то жарко, то холодно, то град или снег, напомнил Юрий Беленков. В интервью радио Sputnik врач-кардиолог объяснил, что резкие перемены влажности, давления, перемены магнитной активности и температуры по-настоящему вредны для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"В такой ситуации нужно, прежде всего, соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам, которые были даны. Если чего-то не хватает, не откладывайте на завтра, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать дозу лекарств", – сказал врач-кардиолог.

"Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин – гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены", – рассказал Юрий Беленков.

"Одежда и обувь не должны быть тесными, должны быть дышащими, голова должна быть покрытой. По всем санитарным нормам разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов. Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального. Кроме того, необходимо потреблять больше воды, можно добавить туда растворимые соли натрия, магния, чтобы восполнить потерю жидкости и микроэлементов и не допустить сгущения крови", – рассказал радио Sputnik Юрий Беленков.