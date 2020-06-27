Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573545291.html
В Ереване ликвидировали крупный пожар в парке
Сотрудникам МЧС удалось потушить крупный пожар, возникший в пятницу поздно вечером в парке близ ереванского мемориала жертвам геноцида армян "Цицернакаберд",... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T03:53
мчс армении
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498282_0:131:3173:1916_1400x0_80_0_0_2aba4e99cd771e8a99883b4c34fbe5ba.jpg
https://ria.ru/20200424/1570403136.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498282_0:131:3173:1916_1400x0_80_0_0_2aba4e99cd771e8a99883b4c34fbe5ba.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498282_222:0:2951:2047_1400x0_80_0_0_4f8cafa45f9669cfac18385fbb3416b3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498282_563:0:2610:2047_1400x0_80_0_0_609ec9913558351621b29f2368772487.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс армении, армения, в мире

В Ереване ликвидировали крупный пожар в парке

03:53 27.06.2020
1305
© РИА Новости / Арам НерсесянПодсветка мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
Подсветка мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
© РИА Новости / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Сотрудникам МЧС удалось потушить крупный пожар, возникший в пятницу поздно вечером в парке близ ереванского мемориала жертвам геноцида армян "Цицернакаберд", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Пожар потушен. По предварительным данным, сгорела растительность на территории, площадью 30 гектаров. Пожарные предотвратили распространение огня на жилые территории. Ущерб ближайшим зданиям и строениям, в том числе музею-институту геноцида армян, не нанесен", - говорится в сообщении, размещенном на странице МЧС в Facebook.
Отмечается, что из-за ветра появились несколько очагов возгорания, в борьбе с огнем участвовали около 120 сотрудников МЧС. На месте находился глава ведомства Феликс Цолакян
Мемориал "Цицернакаберд" построен в память геноцида армян в Османской империи в 1915 году и символизирует скорбь по 1,5 миллиона погибших. Традиционно иностранные политики, которые посещают Армению, в том числе российские, возлагают венки к монументу как основному памятнику республики.
Цветы у Вечного огня Мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване в память о жертвах геноцида армян в Османской империи 1915 года
24 апреля, 00:54
Геноцид армян в Османской империи в 1915 году
201210
Обсудить 0
МЧС АрменииАрменияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник грузинской полиции
В Грузии рассказали, когда примут политические решения по делу Хангошвили
Генеральный прокурор США Уильям Барр
СМИ: в США будут бороться с "антиправительственными экстремистами"
Железная дорога
В Приморье восстановили поврежденную железнодорожную линию
Гробы с телами умерших от коронавируса в Нью-Йорке
Число жертв COVID-19 в США превысило 125 тысяч человек
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Призыв против расизма
Эксперт рассказал о новых видах мошенничества под видом борьбы с расизмом
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Власти Мексики сообщили о 5441 новом случае COVID-19
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Кардиолог рассказал, как перенести жару и защититься от "погодной пилы"
Танк Т-14 Армата
СМИ сообщили об интересе Индии к закупке танков "Армата"
Кадр из мультсериала Симпсоны
В "Симпсонах" белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей
Наручники на флаге США
Суд согласился перенести начало отбытия наказания экс-советником Трампа
Кибербезопасность
Эксперт заявил о снижении числа кибератак в России на тему COVID-19
Вид на Псковский кремль
Медцентр в Пскове возведут военные, строившие железную дорогу в Мурманске
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, и Джеймс Хэтфилд выступают в клубе Webster Hall в Нью-Йорке
Фанаты Metallica выбрали лучшую песню группы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
16:14Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
16:13В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
16:11В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
Лента новостейМолния