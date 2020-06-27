В Ереване ликвидировали крупный пожар в парке

"Пожар потушен. По предварительным данным, сгорела растительность на территории, площадью 30 гектаров. Пожарные предотвратили распространение огня на жилые территории. Ущерб ближайшим зданиям и строениям, в том числе музею-институту геноцида армян, не нанесен", - говорится в сообщении, размещенном на странице МЧС в Facebook.