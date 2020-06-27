В Грузии рассказали, когда примут политические решения по делу Хангошвили

"Наша правоохранительная система тесно сотрудничает с немцами в расследовании... Мы ждем окончательных результатов расследования, исходя из этого, будем принимать политические решения. Наша сторона напрямую подключена к раскрытию этого дела. Если это дело будет раскрыто, после окончательных результатов, мы посмотрим, какие заявления сделает немецкая сторона и какие заявления сделаем мы. Не опережайте события",- заявил Гахария во время своего выступления в парламенте с ежегодным докладом, отвечая на вопрос оппозиционного депутата по этой теме.